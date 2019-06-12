Kayserispor'un en istikrarlısı Chery oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor
'da 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis
Sezonunda en istikrarlı futbolcu Hollandalı Chery
oldu.
Geride kalan sezonu 41 puanla 10. sırada noktalandıran İstikbal Mobilya Kayserispor'da en çok forma giyen isim Tjaronn Chery oldu. Hollandalı futbolcu 33 maçta 2.850 dakika sahada kaldı. En az forma giyen isim ise 4 dakika ile Emre Demir
oldu.
İstikbal Mobilya Kayserispor'da geride kalan sezon forma giyen futbolcuların oynadıkları maç sayısı ve aldıkları süreler şöyle:
Tjaronn Chery: 33 maç - 2.850 dakikaTiago
Lopes: 30 maç - 2.596 dakikaCristian
Sapunaru: 31 maç - 2.591 dakika
Silviu Lung: 29 maç - 2.531 dakikaUmut Bulut
: 28 maç - 2.426 dakikaDeniz Türüç
: 26 maç - 2.262 dakika
Kana Bıyık: 28 maç - 2.375 dakika
Atila Turan: 27 maç - 2.142 dakikaŞamil Çinaz
: 25 maç - 1.986 dakika
Bernard Mensah: 24 maç - 1.754 dakika
Silvestre Varela: 32 maç - 1.610 dakikaLevent Gülen
: 26 maç - 1.368 dakika
Artem kravets: 23 maç - 1.338 dakika
Oleksandr Kucher: 21 maç - 1.219 dakika
Bilal Başacıkoğlu: 22 maç - 1.207 dakikaHasan Hüseyin Acar
: 17 maç - 1.67 dakika
Muammer Yıldırım: 7 maç - 528 dakikaAsamoah Gyan
: 14 maç - 258 dakika
Sakıb Aytaç: 3 maç - 234 dakika
Mert Özyıldırım: 8 maç - 180 dakikaNurettin Korkmaz
: 1 maç - 79 dakika
Adem Doğan: 1 maç - 10 dakika
Hakan Çıtak
: 2 maç - 5 dakika
Emre Demir: 1 maç - 4 dakika - KAYSERİ
Kaynak: İHAİstikbal Mobilya
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