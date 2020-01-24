Kayserispor'un fanatik gurbetçi taraftarı maç için memleketinde

özel açıklamalarda bulundu. Kayserispor sevdalısı olduğunu söyleyen Gülyas Topaktaş Kaya, "Fanatik bir Kayserisporluyum. Yurtdışından geliyorum. Kayserispor için geldim. İnşallah ayağımız uğurlu gelir ve Kayserispor ligde kalır. Geçen yaz izne geldiğimizde eşimle Kayserispor antrenmanını izlemiştik. 'Bunlarla bu sene ligi tamamlayamayız' dedim. Takım da kötü gitti, keşke haklı çıkmasaydım. Bu sene takımı yakından izleyemedim. Futbolcuların performansları umarım iyi olur. Berna Gözbaşı hanımın başkanlığı da Kayserispor için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"ATTIĞIMIZ GOL, YEDİĞİMİZ OFSAYT OLSUN"

MKE Ankaragücü maçı için skor tahmininde bulunan Gülyas Topaktaş Kaya, "Benim gönlümden geçen hep Kayserispor'un yenmesi. İnşallah maçı biz alırız, 1-0 olsun bizim olsun. Attığımız gol yediğimiz ofsayt olsun" dedi. Kayserispor'un Hırvat teknik adamı Robert Prosinekci hakkında sorulan soru üzerine Kaya "Prosinekci daha önce de gelmişti. Başarılıydı, ligi ilk 5'te bitirmişti. İnşallah başarılı olur ve ligde kalırız, tek umudumuz o" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Gülyas Topaktaş Kaya ile röportaj

-Esra Kaya'nın kombine bilet alması

-Genel detay

- Kayseri