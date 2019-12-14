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Kayserispor'un Gaziantep kadrosu

Deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak İstikbal Mobilya Kayserispor 21 kişilik futbolcu kadrosu ile Gaziantep'e gitti.

14.12.2019 08:59 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:04Kayserispor'un Gaziantep kadrosu
Deplasmanda FK ile karşılaşacak İstikbal Mobilya 21 kişilik futbolcu kadrosu ile Gaziantep'e gitti.

Süper Lig'in 15.haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep'e gitti. Son idman sonrasında karayolu ile Gaziantep'e hareket eden sarı kırmızılı takımı Başkan Berna Gözbaşı uğurladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun, Gaziantep kafilesine 21 futbolcu dahil etti. Sarı Kırmızılı kafilede Aksel Aktaş, Aymen Abdennour, Dja Djedje, Emirhan Civelek, Emre Demir, Ercan Çiftci, Furkan Polat, Hakan Arıkan, Hasan Hüseyin Acar, İsmail Çipe, Artem Kravets, Miguel Lopes, Silviu Lung, Bernard Mensah, Mert Kula, Benoit Poulain, Ben Rienstra, Selahattin Seyhun, Taner Gümüş, Yasir Subaşı ve Ziya Alkurt yeraldı.

Sakatlıkları bulunan Levent Gülen, Nurettin Korkmaz, Pedro Hernique ve Alpay Çelebi kafileye dahil edilmedi. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Gaziantep, Spor

Kaynak: İHA

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