Haberler » Spor » Kayserispor'un kadın başkanı, Süper Lig tarihinde bir ilki gerçekleştirdi - Spor

Kayserispor'un kadın başkanı, Süper Lig tarihinde bir ilki gerçekleştirdi

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın yollarını ayırdıkları futbolcu için imza töreni düzenlenmesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

07.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:29

İstikbal Mobilya , Adryan Oliveira Tavares ile yollarını ayırdı. Başkan Berna Gözbaşı ve yönetiminin bu gelişmeyi duyurma tarzı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

ŞİMDİYE DEK BÖYLESİ OLMADI

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Adryan Oliveira Tavares ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, bu gelişmeyi kamuoyuyla paylaşırken Süper Lig'de şimdiye dek görülmemiş bir strateji izledi.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Berna Gözbaşı ile Tavares'in tokalaşırken ve imza atarken çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı. Genelde yeni transferleri duyururken uygulanan bu yöntemin kulüple yollarını ayıran bir futbolcu için kullanılması sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kamuoyu Bilgilendirme

Adryan Oliveira Tavares ile Karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Alacaklarının büyük bir bölümünden vazgeçerek fedakarlık gösteren Adryan Tavares'e teşekkür ederiz.

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü

Kayserispor'un kadın başkanı, Süper Lig tarihinde bir ilki gerçekleştirdi

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor


HABER YORUMLARI (3)
FENERLİHALİT:sey geldi aklima bir anda ibb baskani :-)
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ADALET NÖBETÇİSİ:böyle kadınlarında toplumda söz sahibi olması ülkemiz adına güzel
Yayından Kaldır
5 1
Cevap yaz
BETMEN:Ahlaken söz sahibi olsunlar fakat yönetmesinler abi maalesef herkes her işi beceremiyor. Kayserisporun hali harap ve bitap.
Yayından Kaldır
3 1
Spor

Son Dakika Haberleri

11:55 Büyükşehir Belediye Erzurumspor için her maç final - Spor
11:53 'Süpürge' diye tanınan curlingle hayatı değişti - Spor
11:51 Türklerin yüzde 30'u A Milli Takım'dan EURO 2020'de yarı final bekliyor - Spor
11:48 Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri; - Spor
11:45 THY Euroleague'in 12. haftasında Türk takımlarından 2'de 2 - Spor
11:26 Ronaldo, Arnavutluk'taki depremden kurtulan çocukları ziyaret etti - Spor
10:25 Beşiktaş'a Fransız yıldızı N'kodou'dan kötü haber geldi - Spor
10:16 Kayserispor'un kadın başkanı, Süper Lig tarihinde bir ilki gerçekleştirdi - Spor
09:14 5-2'lik maç sonrası Ersun Yanal'a "Yerinize başkası mı gelecek?" sorusu soruldu - Spor
00:05 Ferdi Kadıoğlu attı, sosyal medya yıkıldı! - Spor
7.12.2019 12:05:45