Haberler » Güncel » Kayserispor'un Kupa maçı kadrosu - Haber

Kayserispor'un Kupa maçı kadrosu

İstikbal Mobilya Kayserispor, 18 kişilik kadro ile Manisa'ya hareket etti.

19.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:20Kayserispor'un Kupa maçı kadrosu
İstikbal Mobilya , 18 kişilik kadro ile 'ya hareket etti.
Türkiye Kupası 5. Kademe 2. maçında deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor, as kadrosundan bir çok oyuncudan yoksun olarak Manisa'ya gitti.
Yarın oynanacak müsabakada gençlerden kurulu bir kadro ile mücadele edecek olan sarı kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Alpay Çelebi, Levent Gülen, Nurettin Korkmaz, Pedro Henrique ve Bernard Mensah oynayamayacak.
Teknik Direktör Bülent Uygun, Manisa FK maçı kadrosuna Ahmet Kürşat Kılıç, Ahmet Zekeriya Kartal, Aksel Aktaş, Barış Emirhan Doğan, Bora Barlas, Doğan Alemdar, Ercan Çifci, Furkan Şahin, Mehmet Eray Özbek, Mustafa Buğra İlter, Osman Can Çötür, Ömer Uzun, Ramazan Emirhan Civelek, Selahattin Seyhun, Sinan Ayhan, Taner Gümüş, Umut Eren Tunç ve Ümran Zambak'ı dahil edildi.
(İHA)

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:50 Torbacılar şafak operasyonuyla süpürüldü - Haber
09:50 Balerin İlke Kodal tek kişilik gösterisiyle ayakta alkışlandı - Haber
09:50 Çocuklar müze ile keşfetmeye Ayasofya'dan başladı - Haber
09:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da - Haber
09:50 Iğdır ve Kars'ta kış zorlukları ve güzelliğiyle yaşanıyor - Haber
08:34 Uludağ'da bulunan Mert Alpaslan'ın kimliği, Adli Tıp'a giden akrabalarını tarafından teşhis edildi - Haber
07:54 2 kızı Adnan Oktar'ın elinde olan anneden çarpıcı açıklama: Evlatlarımı çaldılar - Haber
00:10 Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haber
22:15 Yaralandıktan sonra acile kaldırılan işçiye yapılan müdahaleler işe yaramayınca itfaiye çağrıldı - Haber
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Haber
19.12.2019 09:51:32