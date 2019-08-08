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Kayserispor'un rakibi Adana Demirspor

İstikbal Mobilya Kayserispor yeni sezon öncesi son hazırlık maçını TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile oynayacak.

08.08.2019 09:57 Kayserispor'un rakibi Adana Demirspor
İstikbal Mobilya Kayserispor yeni sezon öncesi son hazırlık maçını TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile oynayacak.

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor 11 Ağustos 2019 Cumartesi günü Kadir Has Stadyumunda saat 20.00'de Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni sezon öncesi hem taraftarı önüne çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar hem de Aytemiz Alanyaspor maçının provasını yapacak. Yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Sarı-Kırmızılılar Adana Demirspor ile oynayacağı hazırlık maçı ile hazırlık dönemine tamamlayacak. - KAYSERİ

Türkiye Futbol Federasyonu, İstikbal Mobilya, Adana Demirspor, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

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