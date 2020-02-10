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Kayserispor'un stoperi Angelo: "Pes etmeyeceğiz"

Hes Kablo Kayserispor'un stoperi Diego Angelo, ligin sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

10.02.2020 09:22 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:22Kayserispor'un stoperi Angelo:
Hes Kablo 'un stoperi Diego Angelo, ligin sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Hes Kablo Kayserispor'un stoper futbolcusu Diego Angelo, 2-2 biten Antalyaspor maçı sonrasında son derece üzgün olduklarını söyledi. Diego Angelo, "Sahamızda kazanmak için oynadık. İki kez öne geçtik. Ama kazanamadık. Çok üzgünüm. Bu maçı kazanmalıydık. Ama pes etmeyeceğiz. Denizlispor maçına konsantre olup kazanmak için çabalayacağız. Ligin sonuna kadar mücadele edip, maçlarımızı kazanıp kümede kalmayı başaracağız" dedi. - KAYSERİ

Diego Angelo, Kayserispor, Hes Kablo, Spor

Kaynak: İHA

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