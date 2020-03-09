Kayserispor'un stoperi Diego Angelo Açıklaması
Hes Kablo Kayserispor'un savunma oyuncusu Diego Angelo, kümede kalmak adına daha çok çalışacaklarını söyledi.
09.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:00
Hes Kablo Kayserispor 'un savunma oyuncusu Diego Angelo, kümede kalmak adına daha çok çalışacaklarını söyledi.
Kasımpaşa karşısında mağlup olarak ligin son sırasından kurtulmayı başaramayan Hes kablo Kayserispor'da farklı yenilginin üzüntüsü hakim. Kayserispor'un stoper futbolcusu Diego Angelo, "Sadece 1 maç kaybettik. Önümüzde çok önemli maçlar var. Bunlardan gerekli puanları toplamalıyız" dedi.
Diego Angelo, "Kasımpaşa maçında ilk 20 dakikada adeta sahada yoktuk. Çok basit goller yedik. Maçın ikinci yarısında toparlandık. Golü de bulduk. Bir gol daha bulabilsek farklı olurdu. Skoru çeviremedik. Kaybettik. Farklı kaybettik. Moralimiz bozuk ama sadece bir maç kaybettik. Lige havlu atmadık. Bu maçı unutup Malatya maçına konsantre olmalıyız. Önümüzde önemli maçlar var. Daha iyi çalışacağız ve inşallah hedefimize ulaşacağız" yorumunda bulundu. - KAYSERİ
Kasımpaşa karşısında mağlup olarak ligin son sırasından kurtulmayı başaramayan Hes kablo Kayserispor'da farklı yenilginin üzüntüsü hakim. Kayserispor'un stoper futbolcusu Diego Angelo, "Sadece 1 maç kaybettik. Önümüzde çok önemli maçlar var. Bunlardan gerekli puanları toplamalıyız" dedi.
Diego Angelo, "Kasımpaşa maçında ilk 20 dakikada adeta sahada yoktuk. Çok basit goller yedik. Maçın ikinci yarısında toparlandık. Golü de bulduk. Bir gol daha bulabilsek farklı olurdu. Skoru çeviremedik. Kaybettik. Farklı kaybettik. Moralimiz bozuk ama sadece bir maç kaybettik. Lige havlu atmadık. Bu maçı unutup Malatya maçına konsantre olmalıyız. Önümüzde önemli maçlar var. Daha iyi çalışacağız ve inşallah hedefimize ulaşacağız" yorumunda bulundu. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kayserispor'un stoperi Diego Angelo Açıklaması
Etiketler : Diego Angelo, Kayserispor, Kasımpaşa, Hes Kablo, Spor
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