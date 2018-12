Kayserispor'un Yeni Teknik Direktörü Karaman: "Şimdi Birlik Zamanı"

06 Aralık 2018 Perşembe 14:09



06 Aralık 2018 Perşembe 14:09

KAYSERİSPOR'la sezon sonuna kadar anlaşmaya vardıktan sonra kolları sıvayıp deplasmanda oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi son hazırlıkları gözden geçiren teknik direktör Hikmet Karaman, "Şimdi birlik zamanı. Ben buraya Kayserispor'u başarılı yapmaya geldim. El birliğiyle, kenetlenip, bulunduğumuz yerden kurtulacağız" dedi.Dün gece yarısı İstanbul'dan yardımcılarıyla birlikte uçakla Kayseri'ye gelen ve Karpuzatan Tesisleri'nde Sarı kırmızılı oyuncularla tek tek görüştükten sonra toplantı yapan ve Kasımpaşa maçının hazırlıklarını gözden geçiren Hikmet Karaman, Kayseri'de 3'üncü kez görev aldığını belirtti.Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Kayserispor ve Erciyesspor'da görev yaptığı dönemlerden söz eden Hikmet Karaman, "Beni seven de vardır, sevmeyen de. Ben buraya Kayserispor'u başarılı yapmaya geldim. El birliğiyle, kenetlenip, bulunduğumuz yerden kurtulacağız" dedi.Türk futbolunun ve kulüplerin sıkıntılar içinde olduğunu belirten Karaman, "Sadece Kayserispor değil, tüm kulüplerimizin ekonomik sıkıntıları var. Ancak, tüm olumsuzlukları teknik direktörlere yüklemek doğru değil" şeklinde konuştu."ÇOK ÇABUK KELLE KOPARMA ANLAYIŞI VAR"Hikmet Karaman şunları söyledi;"Sondan ikinciyiz. Durumumuzun, ligdeki performansımızın ne olduğunu görüyoruz. Türk futbolu sıkıntıda. Sıkıntı sadece Kayserispor'da yok. Futbol olarak bir sıkıntımız var. Hem ekonomik anlamda hem sportif anlamda kulüplerimizi geliştirebilmek, oyuncularımızı geliştirebilmek, bir anlayış ortaya koyabilmek adına bir sıkıntımız var. Milli takım, kulüpler sıkıntıda. Birbirimize karşı müsemma göstermiyoruz. Birbirimize karşı hoşgörümüz yok. Hata yaptığımız zaman o hatalar karşısında çok çabuk kelle koparma anlayışı var. Bu teknik direktörler için de geçerli. Son dönemlerde yazılan çizilen kulüplerin yönetimlerinin ve karşılıklı bir takım konuşmaların ne noktaya geldiğini görüyoruz. Ben ülkenin teknik adamı olarak her şeyi çok yakinen takip etmekle birlikte kendimi geliştirip öğrenen ve araştıran bir insanım. Dolayısıyla bu araştırmalarım içinde bilgiye ulaşmaya çalışıyorum. Bilgili insanlarla birlikte olup, fikir teatisine girip bir yol haritası, bir sivri zeka atma da peşindeyim. Bunu hepimizin yapması gerekiyor. Bunu belli kişilerin ortaya koyması gerekmiyor. Dolayısıyla hoşgörülü olmamız lazım. Birbirimizi sevmemiz ve saymamız gerekiyor. Başarılı olan insanı alkışlamamız gerekiyor. Başarılı insanı başarısından dolayı çekememezlik veya yaptığı bir hatada yerin dibine... Aslında burada konuştuklarımız bir mesaj. Ülkede şampiyon oluyorsun, enternasyonal kupalar kazanıyorsun, Milli Takımlar çalıştırıyorsun, oyuncu yetiştiriyorsun, başarısız ve hatalı dönemler de oluyor, eleştiri aldığın dönemler de. Bir türlü birbirimizi sevemiyoruz. ""OLAY BİZLERİZ."Hikmet Karaman, Sarı kırmızılı takımın içinde bulunduğu durumun kendine özgü olmadığını, Türk futbolunda Kayserispor'un yaşadığı sıkıntıların benzerinin yaşandığına değinerek, "Olay sadece Kayserispor değil. Olay Türk futbolu. Olay bizler, hepimiz. Ülkemize sporda nasıl faydalı olabiliriz? Bursaspor'da bir gün çalışırken rahmetli başkanımız İbrahim Yazıcı beni Bursaspor'a aldı. Müthiş bir insan. Başkanlığı döneminde çok tartışmalar yapmış, birçok kişiyi karşısına almış, yaşadığı dönemde birçok eleştiriye hatta ağır sözlere muhatap olmuş bir kişi. Cenazesi olduğu gün, o tartıştığı kişiler hüngür hüngür ağlıyordu. Şu an ülke adına mesaj veriyorum. Yaşadığı dönemde ona çok ağır sözler sarf edenler, cenazesinde ağlıyordu. Yaşarken kızıyordun, şimdi ağlıyorsun diye sorduklarım 'Hocam hata yapmışız' dediler. Biz öldüğümüz zaman mı birbirimizin kıymetini bileceğiz. Birçok teknik direktöre eleştiride buluyoruz. Yaşarken birbirimizin kıymetini bilmiyoruz. Hepimiz hatalar yapıyoruz. Kulübe faydalı olmak için geldim. İnsanlarla kavga yapmaya gelmedim. Bizi seven de var sevmeyen de. Eleştiren de var. Rizespor'dan ayrıldığım dönemde kullandığım bir cümle beni belli kesime düşman yaptı. O kullandığım cümle benim cümlem değil. O cümleyi kullanırken gittiği yerdeki negatif almayı düşünmedim. O reaksiyon aklıma gelmedi. Buraya geldiğimde sevmeyenler 'ya bunun burada ne işi var', sevenler de 'iyi ki Hikmet Hocam gelmiş' diyor. Ben buraya 2 defa geldim. Kayserispor'u 11 puan ile alıp herkesin düştü dediği takımı, teknik ekibim, taraftarım, başkanımla, yönetim ekibimizle ligde bıraktık. Bu takım UEFA kupalarında oynayacak dedik, ben gittikten sonra da öyle oldu. Kimse inanmıyordu" diyerek, sitemli konuşmalarını şöyle sürdürdü:"DOĞRU İŞLER YAPANLAR LİGİN TABANINDAN SIYRILIR""Şimdi benim buraya 3'üncü gelişim. Bir kesim diyecek ki 'Hocam sen Rize'yi küme düşürdün.' Evet, düşürdüm. 36 puan ile düşürdüm. 21 yaş, genç bir takım kurdu bana Metin Kalkavan. Başkan dedi ki, 'Hocam ben sana 2 futbolcu alırdım, sen ilk 8'e girerdin. Düşersek düşelim ama çıkışımız çok sağlam olur. Bir sistem olur ve geleceğin takımı oluştururuz' dediler. Şimdi o gün beni çok eleştirenlere gelince, bakın şimdi takım yine sonuncu. Demek ki başka yerde başka türlü hatalar var. Bakıyorsunuz Kayserispor geçen sene çok iyi transferler yaptı. Çok iyi futbol oynadı ve ligde kaldı. Ama bütün bunları yaparken, bunlar ekonomi. ya düşeceksin hiçbir transfer yapmadan. Kalkınacaksın tekrar yeniden geleceksin. ya da büyük paralar harcayacaksın, günü kurtaracaksın. Bütün kulüplerimizde aynı sıkıntı var. Başkanlar, yöneticiler, taraftarın baskı altında kulübü kurtarma adına zaman zaman bütçenin üzerine çıkarak harcama yapıyor. Teknik adamların doğrultusunda bazen doğru, bazen yanlış transferler yapıyor. Buna biz teknik adamların payını da ortaya koyuyorum. Dolayısıyla 1 sene sonra bizim burada hissettiğimiz gibi bu sancıları çıkmaya başlıyor. Çünkü bu paranın geliri olmadığı zaman bir dönüşü olması lazım. Dönüşü olmadığı zaman transferler de yapıyorsun. Ödemelerde zorlanıyorsun. Bütün kulüplerimizde aynı hastalık var. Kamuoyunda ne oluyor, insanlar birbirlerini yiyor. benim burada çalıştığım çok değerli başkanlar var. Büyükşehir Belediye başkanımız, bakanımız Özhaseki Bey, Büyükşehir belediye başkanı idi. Bize çok büyük katkıları oldu. Ondan sonra başkanımız Memduh Bey başkan oldu. Belediye başkanlarına, kulüp başkanlığı yasaklanınca Recep Mamur başkanımız geldi. ve tarih yazdı kulüp. Benden sonra çok iyi bir teknik direktör buldular, başarılı sezon geçirip Avrupa kupalarına oynadılar. Geçen seneki Kayserispor performansı alkışlanacak bir performans sergilediler. Bugün itibari ile yeni bir teknik adam olarak ben geldim. Benim çalıştığım kulüplerde performansım bellidir. İnsanlar okumadan bilginin dibine ulaşmadan çok şeyler konuşabiliyor. Teknik adamlar zaman zaman başarısız sonuçlar alabilir. Küme de düşebilir. Ama teknik adamların kapasiteleri vardır. Teknik adamların kulüpte yaptığı şeyler var. Bugün ben ayrıldığım kulüpten hiç ummadığım kişilerden başarı ve tebrik mesajı ve telefonları aldım. Ne oluyor, doğru yaptıklarınızın bir dönüşü oluyor. Şimdi bugün buraya geldik. Baktığımız zaman sondan ikinci takımız. Acilen buradan çıkmalıyız. Aynı şeyi diğer takımlar da istiyor. Başarılı olan, doğru işler yapan buradan sıyrılacak. Biz de dışarıdan baktığımızda iyi oyunculardan kurulu bir kadro olduğunu görüyoruz. Zaman zaman başarısızlıklarda sadece tek suçlu teknik direktörü arama biraz günahtır. Başarıyı paylaşanlar çok, herkes kendine pay çıkarıyor. Başarısızlıkta ise eğer bir kulüp ben de bu başarısızlığa ortağım diyorsa o kulüp gelişimin başlangıcını almıştır. Yok bunu demiyorsa o zaman başarıya gitme yolu tıkanıyor. Güç birliği önemli."