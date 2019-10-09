Haberler » Spor » Kayserispor'un yeni teknik direktörü samet aybaba oldu

Kayserispor'un yeni teknik direktörü samet aybaba oldu

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni teknik direktörü Samet Aybaba oldu.

09.10.2019 19:58Kayserispor'un yeni teknik direktörü samet aybaba oldu

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni teknik direktörü Samet Aybaba oldu.

Süper Lig'in ilk 7 haftasında; 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan İstikbal Mobilya Kayserispor'da istifa eden teknik direktör Hikmet Karaman'ın yerine takımın başına Samet Aybaba getirildi. Tecrübeli teknik adam, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla transferi duyurdu. Samet Aybaba, paylaştığı fotoğrafının altına, "Merhaba İstikbal Mobilya Kayserispor ve tüm taraftarı, hepimize hayırlı olsun!" notunu düştü.



İstikbal Mobilya, Samet Aybaba, Kayserispor, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
21:06 Galatasaray'ın ekim ayı divan kurulu başladı
21:06 Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi
21:02 Sivas'ta bilekler yarıştı
20:58 Tarsus İdmanyurdu-Fenerbahçe maçı Mersin Stadı'nda oynanacak
20:58 Eczacıbaşı vitra (fotoğraflar)
20:56 Kayserispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
20:56 Emre Belözoğlu takımla çalıştı
9.10.2019 21:11:34