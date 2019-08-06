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Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

- Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: "Hepimizin Kayserispor'umuza destek olması lazım"KAYSERİ - İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.

06.08.2019 22:24
Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
- Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın:
"Hepimizin Kayserispor'umuza destek olması lazım"
KAYSERİ - İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü. Antrenmanı ziyaret eden Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Hepimizin Kayserispor'umuza destek olması lazım" dedi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Kısa alanda pas çalışması ile devam eden antrenmanda, futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.
Vali Günaydın'dan ziyaret
Antrenmanı ziyaret eden Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir ve Teknik Direktör Hikmet Karaman ile bir süre görüşerek, antrenmanı izledi. Burada açıklamalarda bulunan Vali Günaydın, "Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını devam ettiriyor. Sürekli hem başkanımızla hem de hocamızla görüşerek kendilerinden bilgi alıyorum. Hepimizin Kayserispor'umuza destek olması lazım. Bu sene yeni bir takım kuruluyor. Eksiklerimiz var ama çok kısa bir zamanda tamamlanıp inşallah lig başlayıncaya kadar hazır hale geleceğimizi arkadaşlarımız ifade ediyorlar. Buradan bütün Kayserispor sevdalılarına ve Kayseri'de yaşayan vatandaşlarımıza sesleniyorum. Şimdiden kombinelerini alsınlar. Takımımızı sonuna kadar destekleyeceğiz ve katkı vereceğiz. Yardım kampanyası ile ilgili çalışmalarımızı valilik olarak tamamladık" ifadelerini kullandı.

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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