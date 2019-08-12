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Kayserispor yeni tesiste ilk kez çalıştı

İstikbal Mobilya Kayserispor, Kadir Has'taki yeni tesiste ilk idmanını yaptı.

12.08.2019 13:49 Kayserispor yeni tesiste ilk kez çalıştı
İstikbal Mobilya Kayseri spor, Kadir Has'taki yeni tesiste ilk idmanını yaptı.

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor, önümüzdeki haftalarda kullanıma açılacak olan yeni tesiste ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Sarı Kırmızılı takım, 5 yıldızlı otel donanımında bulunan Kadir Has yeni tesis binası içerisindeki spor salonunda ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren idmanda fitness ve güç çalışması yapan sarı kırmızılılar, sonrasında saha çalışması için çime geçti. - KAYSERİ

Spor

Kaynak: İHA

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