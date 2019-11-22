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Süper Lig'in ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı

İstikbal Mobilya Kayserispor'da başkan danışmanı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Berna Gözbaşı, Kayserispor Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile başkan seçildi. Gözbaşı, Süper Lig'in ilk kadın başkanı oldu.

22.11.2019 18:19 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:53

yönetim kurulu başkanı Hamdi Elcuman'ın istifasının ardından, başkanlığa oy birliği ile Berna Gözbaşı seçildi. Gözbaşı, Süper Lig'de ilk kadın başkan olarak tarihe geçti. Gözbaşı, ilk etapta 30 Kasım'da yapılacak olan olağanüstü genel kurula kadar başkan olarak görev alacak, sonrasında ise genel kurul üyelerinin oylarını alması durumunda Kayserispor'un başkanı olarak görevine devam edecek.

30 KASIM'A KADAR BAŞKAN OLACAK

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bilindiği üzere Yönetim Kurulu kararımızla 30.11.2019 tarihinde kulübümüz genel kurulu yapılacaktır. Genel kurul öncesinde mevcut yönetim kurulu üyemiz Sayın Berna Gözbaşı, şehrimizin tüm dinamiklerinin ittifakıyla ve desteğiyle başkan adaylığını açıklamıştır. Gelinen noktada halen kulüp başkanlığı görevimizi yöneten Sayın Hamdi Elcuman büyük bir jest yaparak yönetim kurulu başkanlığından istifa etmiş, yönetim kurulumuz oy birliğiyle Sayın Berna Gözbaşı'yı yönetim kurulu başkanı olarak seçmiştir. Kendisine yapılacak genel kurulumuzdaki adaylığında başarılar diliyoruz"

Süper Lig'in ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (4)
HG:Dantelli futbol sahalari bizi bekliyor. Memlekette alt ust olmayan sektor kalmadı simdi hedef futbolu bitirmeye geldi.
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HG:Futbolculara güzellik yapar artik
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SS:gündem olalım diye seçmişler okumaya üşenmediyseniz sadece belli bir süreliğine formalite anlayacağınız iyi hoş olmuş karşı değilimde hikayeden seçilmesi hoşuma gitmedi
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VATANDAŞ:kadın mı emin miyiz
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