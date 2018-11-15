Kayserispor Zirvesi Yapılacak

Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılması kararlaştırılan Kayserispor
Zirvesi'nin günü ve yeri belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oldukça sıkıntılı günler geçiren Kayserispor, problemlerden arınabilmek adına geniş çaplı bir toplantı gerçekleştirecek. Geride kalan hafta sonu gerçekleştirilen Kayserispor Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında MHP
Kayseri Milletvekili Baki Ersoy
'un teklif ettiği ve delegelerin de kabul ettiği Kayserispor Zirvesi'nin 16 Kasım 2018 Cuma günü Kayseri'de yapılacağı açıklandı.
Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, İHA muhabirine yaptığı açıklamasında "Olağanüstü Genel Kurul toplantısı sonrasında Kayserispor Zirvesi için çalışmalara başladık. Zirve Kayseri'de Melikgazi
ilçesi sınırlarındaki Kıranardı
Beldesinde gerçekleştirilecek. Toplantıya AK Parti
Kayseri Milletvekilleri Mehmet Özhaseki
, Taner Yıldız
, Mustafa Elitaş
, İsmail Karayel, Hülya Nergis
Atçı, İsmail Tamer
, MHP Milletvekilleri İsmail Özdemir
ile Baki Ersoy, CHP
Milletvekili Çetin Arık
, İYİ Parti
Milletvekili Dursun Ataş
davet edildi. Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik
, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç
, Kocasinan
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar
, Talas
Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu
, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan
Tok, CHP İl Başkanı Ümit Özer
Solak, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası
Başkanı Mehmet Büyüksimitçi
, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, sponsorlarımızdan Boydak Holding
adına CEO
Alpaslan Baki Ertekin, Kayseri Şeker
Fabrikası adına Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay
, Bekaş İnşaat adına Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Karahasanoğlu'nu davet ettik" dedi.
Toplantıya Kayserispor adına da Başkan Erol Bedir, Başkan Vekili Naci Bedir, Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak
Uyar ve Berna Gözbaşı, kulüp avukatı Orhan Taşçı katılacak.
Kayserispor Zirvesi'nde kısa, orta ve uzun vadeli 3 ayrı plan üzerinde konuşulacak. Kısa vadede Kayserispor futbolcularına yapılacak ödeme için nakit para kaynağı bulunacak. Orta vadede lig sonuna kadar Kayserispor'u taşıyabilecek bir nakit tablosu oluşturulacak. Uzun vadede ise Kayserispor'un geleceğini garanti altına alabilecek projeler üzerinde konuşulacak. - KAYSERİ
Kayseri,Kayserispor
15 Kasım 2018 Perşembe 09:14