Kayserisporlu Aksel Aktaş'ın yeni saç stili

Hes Kablo Kayserispor'un gurbetçi futbolcusu Aksel Aktaş yeni saç stili yaptı.

Kayserisporlu Aksel Aktaş'ın yeni saç stili
29.05.2020 14:40 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:43
Hes Kablo Kayserispor'un gurbetçi futbolcusu Aksel Aktaş yeni saç stili yaptı.

Hes Kablo Kayserispor oyuncusu Aksel Aktaş, bu kez de yeni saç stili ile dikkat çekti. Sezon başında Hes Kablo Kayserispor'a gelen ve geldiği günden bu yana siyah saçları bulunan Aksel Aktaş, son tıraşı ile yeni imaj yaptı.

Ligde kalan haftalarda Teknik Direktör Robert Prosinecki'den forma bekleyen Aksel, yeni örgüyü andıran yeni saç stili takipçileri tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı. Aksel'in yeni imajı takım arkadaşları tarafından da beğenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Haber

Spor Manşet

Haberler

Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı Spor
Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı
Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City’nin gündeminde Spor
Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde
Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı Spor
Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor’un başkanı ve oğlu cinayetten tutuklandı Spor
Amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor'un başkanı ve oğlu cinayetten tutuklandı
Bayrampaşaspor Başkanı Cengiz Günaydın, rezerv lige tepkili: Eğer kurulursa, TFF’ye dava açacağız Spor
Bayrampaşaspor Başkanı Cengiz Günaydın, rezerv lige tepkili: Eğer kurulursa, TFF'ye dava açacağız
Barcelona’da Abidal ile yıldızı barışmayan Messi, yönetime rest çekti: Ya o gider ya da ben giderim Spor
Barcelona'da Abidal ile yıldızı barışmayan Messi, yönetime rest çekti: Ya o gider ya da ben giderim
FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı Spor
FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı
Barcelona hücum bölgesine yaptığı transferlere son 5 yılda 482 milyon euro harcadı Spor
Barcelona hücum bölgesine yaptığı transferlere son 5 yılda 482 milyon euro harcadı
Haberler››Spor››Kayserisporlu Aksel Aktaş'ın yeni saç stili - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

00:28: Galatasaray'dan logolu maske satışı! - Spor 00:22: Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde - Spor 00:01: Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı - Spor 23:48: Galatasaray, maske satışına başlıyor - Spor 23:47: Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu - Spor 22:24: Muharrem İnce, Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti - Haberler 19:16: 21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi - Haberler 17:17: Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı - Haberler