Haberler » Spor » Kayserisporlu Emre Demir, Süper Lig tarihinin en genç golcüsü oldu - Spor

Kayserisporlu Emre Demir, Süper Lig tarihinin en genç golcüsü oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor'un 15 yaşındaki futbolcusu Emre Demir, Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği filelerini havalandırarak lig tarihinin bilinen en genç golcüsü oldu.

09.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:02Kayserisporlu Emre Demir, Süper Lig tarihinin en genç golcüsü oldu
İstikbal Mobilya 'un 15 yaşındaki futbolcusu Emre Demir, Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği filelerini havalandırarak lig tarihinin bilinen en genç golcüsü oldu.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 68. dakikasında Bernard Mensah'ın yerine oyuna giren Emre Demir, 3 dakika sonra fileleri havalandırdı.
15 Ocak 2004 doğumlu Emre, 15 yaş 9 ay 25 günü doldurduğu gün, Süper Lig'de gol sevinci yaşadı. Bu gol, genç futbolcunun tarihe geçmesini sağladı.
Emre Demir'den önce ligde gol atan en genç futbolcu, Bursaspor forması giyen Enes Ünal'dı. 25 Ağustos 2013'deki Bursaspor-Galatasaray maçında fileleri havalandıran Enes, 10 Mayıs 1997 doğumlu. Bu maçta takımının beraberlik golünü atan Enes Ünal, gol sevincini yaşarken 16 yaşını 3 ay ve 17 gün geçmişti.

Kayserispor, Emre Demir, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
17:05 Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
17:08 Futbol: Süper Lig
17:01 Gençlerbirliği'nden 10 Kasım'a özel forma
17:01 Fenerbahçe hem ilkleri yaşadı, hem de verilerde yükselişe geçti
16:58 Jeopark Kula Belediyespor deplasmanda mağlup
16:32 Galatasaray'dan 10 Kasım için özel forma
16:27 Ozan Tufan'dan Ersun Yanal paylaşımı geldi
16:14 Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Ersun Yanal tartıştı haberlerine yalanlama
16:02 Milan'ın 30 milyon euroluk Eljif Elmas planı
15:03 Aytaç Kara'dan Ali Palabıyık'a: Al sen kullan hocam
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
9.11.2019 17:12:07