Kayserisporlu Kravets'ten F.bahçeli Kızdıracak Sözler!

Kayserispor 'un Ukraynalı futbolcusu Artem Kravets, ligde içinde bulundukları durum ve takımın geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu. Ukrayna basınına konuşan futbolcu ligde düşme hattında bulunmalarıyla ilgili olarak "Bu durumun takımın önceki teknik ekibiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bir çok maçı teknik adam hatalarından kaybettik" dedi.

'Ekonominin de etkisi var'

29 yaşındaki futbolcu finansal durumların da bir faktör olarak hesaba katılabileceğini belirterek şöyle devam etti: "Ayrıca Türkiye 'deki ekonomik kriz herkesi etkiliyor. Bizi de etkiledi. Şimdi takımın yeni bir hocası var. Bundan sonra eminim ki bazı şeyleri değiştireceğiz. İlerisi için umutluyum."

'Yükselişe geçeceğimize inanıyorum'

Süper Lig'de 17. sırada olmalarıyla ilgili "Bu durumdan memnun değiliz" diyen Kravets "Kayserispor aslında çok iyi bir takım. Kaliteli futbolcular var kadroda. Yılın kalan bölümünde iyi sonuçlar alacağımızı ve yükselişe geçeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'Herkes birbirini yenebiliyor'