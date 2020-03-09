Menü
Haberler ›› Spor ››Kayserisporlu Mario Situm Açıklaması - Spor

Kayserisporlu Mario Situm Açıklaması

Hes Kablo Kayserispor'un Hırvat futbolcusu Situm, Kasımpaşa maçında çok şanssız olduklarını söyledi.

09.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:00
Kayserisporlu Mario Situm Açıklaması
Hes Kablo Kayserispor 'un Hırvat futbolcusu Situm, Kasımpaşa maçında çok şanssız olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 25.haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup olan Hes Kablo Kayserispor'da yüzler gülmüyor. Sarı Kırmızılı takımın Hırvat futbolcusu Mario Sutim, çok şanssız bir maç oynadıklarını ifade etti. Mario Situm, "Maça çok şanssız başladık. Kalemize gelen ilk 3 top gol oldu. Ardından toparlamaya çalıştık. Golü de bulduk ama skoru lehimize çeviremedik. Kasımpaşa karşısında puanla ayrılsaydık bizim için çok önemli bir adım olacaktı bunu başaramadık. Ama çalışmaya devam" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kayserispor, Hes Kablo, Kasımpaşa, Spor
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

İdlib gazisi saldırı anını anlattı: Ambulanslarımıza bile saldırdılar Spor
İdlib gazisi saldırı anını anlattı: Ambulanslarımıza bile saldırdılar
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı Spor
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Babacan'a canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz? Spor
Babacan'a canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz?
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı Spor
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı
Ronaldinho, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Spor
Ronaldinho, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Benzine 82 kuruş, motorine ise 65 kuruş indirim bekleniyor Spor
Benzine 82 kuruş, motorine ise 65 kuruş indirim bekleniyor
ATV'nin Gel Dese Aşk dizisindeki küfürleri sansürlemeden yayınlaması Twitter'da tepki çekti Spor
ATV'nin Gel Dese Aşk dizisindeki küfürleri sansürlemeden yayınlaması Twitter'da tepki çekti
Son Dakika: Yunanistan sınırındaki reşit olmayan göçmenleri Almanya kabul etti Spor
Son Dakika: Yunanistan sınırındaki reşit olmayan göçmenleri Almanya kabul etti