Kayserisporlu Mario Situm Açıklaması
Hes Kablo Kayserispor'un Hırvat futbolcusu Situm, Kasımpaşa maçında çok şanssız olduklarını söyledi.
09.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:00
Hes Kablo Kayserispor 'un Hırvat futbolcusu Situm, Kasımpaşa maçında çok şanssız olduklarını söyledi.
Süper Lig'in 25.haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup olan Hes Kablo Kayserispor'da yüzler gülmüyor. Sarı Kırmızılı takımın Hırvat futbolcusu Mario Sutim, çok şanssız bir maç oynadıklarını ifade etti. Mario Situm, "Maça çok şanssız başladık. Kalemize gelen ilk 3 top gol oldu. Ardından toparlamaya çalıştık. Golü de bulduk ama skoru lehimize çeviremedik. Kasımpaşa karşısında puanla ayrılsaydık bizim için çok önemli bir adım olacaktı bunu başaramadık. Ama çalışmaya devam" dedi. - KAYSERİ
Süper Lig'in 25.haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup olan Hes Kablo Kayserispor'da yüzler gülmüyor. Sarı Kırmızılı takımın Hırvat futbolcusu Mario Sutim, çok şanssız bir maç oynadıklarını ifade etti. Mario Situm, "Maça çok şanssız başladık. Kalemize gelen ilk 3 top gol oldu. Ardından toparlamaya çalıştık. Golü de bulduk ama skoru lehimize çeviremedik. Kasımpaşa karşısında puanla ayrılsaydık bizim için çok önemli bir adım olacaktı bunu başaramadık. Ama çalışmaya devam" dedi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kayserisporlu Mario Situm Açıklaması
Etiketler : Kayserispor, Hes Kablo, Kasımpaşa, Spor
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