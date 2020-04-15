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Kayserisporlu Mehmet Eray Özbek, yardım kampanyasına maaşını bağışladı

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Mehmet Eray Özbek, yardım kampanyasına maaşını bağışladı.

15.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:56
Kayserisporlu Mehmet Eray Özbek, yardım kampanyasına maaşını bağışladı
Hes Kablo Kayseri spor futbolcusu Mehmet Eray Özbek, yardım kampanyasına maaşını bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' yardım kampanyasına spor camiasından da katılım devam ediyor. Binlerce vatandaşın destek verdiği kampanyaya Hes Kablo Kayserispor'un genç futbolcusu Mehmet Eray Özbek de katıldı. 17 yaşındaki Mehmet Eray Özbek, 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' yardım kampanyasına 1 maaşını bağışlayarak destek verdi. Genç futbolcu, "Ülkemiz bu denli zorlu bir süreçten geçerken herkesin karınca kararınca bu kampanyaya destek vermesi çok önemli. Umarım bir an önce korona virüsü illetinden kurtuluruz ve daha fazla can kaybetmeden sağlıklı günlere ulaşırız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayserispor, Mehmet Eray, Hes Kablo, Spor
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