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Kayserisporlu Mensah'tan "Fenerbahçe'yle anlaştığı" iddiasına cevap

İstikbal Mobilya Kayserispor'un orta saha oyuncusu Bernard Mensah, Fenerbahçe ile anlaştığı yönündeki haberlere ilişkin, "Herhangi bir anlaşma yok, tamamen asılsız haberler ama tabii ki her futbolcu büyük takımda oynamak ister. Ben şu an Kayserispor'dayım, öyle bir şey olursa düşünürüm." dedi.

28.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:09
İstikbal Mobilya 'un orta saha oyuncusu Bernard Mensah, ile anlaştığı yönündeki haberlere ilişkin, "Herhangi bir anlaşma yok, tamamen asılsız haberler ama tabii ki her futbolcu büyük takımda oynamak ister. Ben şu an Kayserispor'dayım, öyle bir şey olursa düşünürüm." dedi.
Ganalı futbolcu Mensah, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Beşiktaş'la yapacakları maça hazırlık için kulüp tesislerinde gerçekleştirdikleri idman öncesinde, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Birkaç hafta sakatlığından dolayı formadan uzak kaldığını belirten Mensah, "Bu haftadan itibaren idmanlara çıkmaya başladım. Çok daha iyiye gidiyorum. Şu anda bir sıkıntım yok. Fiziksel ve zihinsel açıdan Beşiktaş maçına hazırım. Oynamak istiyorum. Tabii ki son karar hocamızın." diye konuştu.
Mensah, bu sezon yaşadığı performans düşüklüğünün birkaç sebebi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
"Performansımda sakatlığımdan dolayı belki düşüş olmuş olabilir. Biliyorsunuz geçen sene ağır bir sakatlık yaşadım. Bu sene de bacağımdan dolayı sıkıntılar yaşadım. Aynı zamanda da geçen seneki takımın durumuyla bu seneki biraz farklı. Hoca değiştirdik. Bu sene 3'üncü hocayla çalışıyoruz. Hepsinin oyun mantalitesi farklı oluyor. Ona uyum sağlamak zor ama ben eminim ki biz çok kısa zaman içerisinde yeni yapılanmayla birlikte taraftara hak ettiği Kayserispor'u göstereceğiz."
Kayserisporlu Mensah'tan

Kayserispor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA


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