Kayserisporlu oyuncuların kaçırdığı gol, Bayrampaşa maçına damga vurdu!

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında Bayrampaşa'yı konuk etti. Mücadele sarı-kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 95'te Ümran Zambak ve 117'de Hasan Hüseyin Acar kaydetti. Bu sonuçla Kayserispor, kupada bir üst tura yükseldi.

ZİYA VE ÜMRAN İMKANSIZI BAŞARDI

Maçın uzatma dakikalarında sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. 114. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın pasında Ziya Alkurt kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ziya kaleciyi geçip topu boş kaleye göndermek istedi ancak Bayrampaşa kalecisi Cengizhan gole izin vermedi. Topun hakimiyetini kaybetmeyen Ziya, sol kanattan gelen Ümran'a pasını verdi. Genç oyuncu topla çok oyalanınca Kayserispor mutlak bir golden oldu. Bu anlar sosyal medyada çok konuşuldu.