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Kayserisporlu Pedro'nun VAR isyanı

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, VAR kararına isyan etti.

26.01.2020 08:41 | Son Güncelleme: 26.01.2020 08:46Kayserisporlu Pedro'nun VAR isyanı
Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, VAR kararına isyan etti.

Kayserispor'un Brezilyalı yıldızı Pedro Henrique yaptığı paylaşım ile VAR sistemine adeta isyan etti. Ankaragücü maçının 4.dakikasında Bernard Mensah'ın pasında topu ağlara gönderen Pedro Hernique, golünün VAR kararı ile iptal edilmesine maç sonrasında isyan etti.

Attığı golün ofsayt olmadığını düşünen Brezilyalı futbolcu, maçın ardından VAR kararına üzüldüğünü gösteren paylaşım yaptı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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