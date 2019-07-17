17.07.2019 09:59
Haberler» Magazin» Haber

Kayserisporlu taraftarlardan Dorothee Poulain'e 'Süpersin Yenge!'

Kayserisporlu taraftarlardan Dorothee Poulain

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni transferi Benoit Poulain'in eşi Dorothee Poulain'in tarihi Kayseri Kalesi ve Türk Bayrağı önündeki fotoğrafı büyük beğeni topladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni transferi Benoit Poulain'in eşi Dorothee Poulain'in tarihi Kayseri Kalesi ve Türk Bayrağı önündeki fotoğrafı büyük beğeni topladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, geçtiğimiz sezonu Clup Brugge takımında tamamlayan Benoit Poulain'i renklerine bağlamıştı. Eşi Dorothee Poulain ile birlikte Kayseri'ye gelen Benoit, Avusturya kampı öncesinde kısa bir şehir turu yaptı.

Sivas Caddesi'nde tur atan Poulain çifti Cumhuriyet Meydanı ve Hunat Hatun bölgesinde de dolaştı. Dorothee Poulain, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne denk gelen şehir turunda tarihi Kayseri Kalesi ve Türk Bayrağı önünde fotoğraf çekindi. Dorothee Poulain, fotoğrafı sosyal medya hesabından 'New home' yani 'Yeni Ev' yorumu ile paylaştı.

Dorothee Poulain'in bu fotoğrafı kısa sürede Kayserisporlu taraftarlar tarafından beğenildi. Bir taraftar ise fotoğrafa, "Süpersin yenge' yorumunu yaptı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Kayseri, Magazin

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:58   Rus güzellik kraliçesi Oksana Voevodina ile Malezya kralı Muhammed boşandı
12:43   Yaşlılık akımına uyan Ferhat Göçer, görüntüsüyle herkesi şaşırttı
12:17   Yaşlandırma akımına uyan Özge Ulusoy geçmişe gitmeyi tercih etti
11:58   Ünlü oyuncu Murat Yıldırım Mısır'da çekilen filmde başrol oldu
11:01   Burcu Esmersoy, dijital dolandırıcılık konusunda takipçilerini uyardı
10:37   Ne yapsa olmuyor! Bikinisiyle sahilde defile yapan Süreyya Yalçın'a takipçilerinden tepki
09:59   Kayserisporlu taraftarlardan Dorothee Poulain'e 'Süpersin Yenge!'