KAYSERmall Alışveriş Merkezi'ne yeni marka eklendi

KAYSERmall Outlet AVM'ye uygun fiyatlı ürünleriyle bilinen BTM (Bilinçli Tüketici Mağazaları) markası şube açıyor.



GLA Yönetim Kiralama Danışmanlık A.Ş tarafından yönetilen KAYSERmall Outlet AVM'ye bir yeni marka daha eklendiği duyuruldu. Yapılan bilgilendirmede; hazır giyim sektöründe uygun fiyatlı ürünleriyle bilinen BTM (Bilinçli Tüketici Mağazaları) markası AVM'de şube açacağını duyurdu.



7 Aralık 2019 tarihinde hizmet vermeye başlayacak marka, açılışa özel indirim ve fırsatlarıyla Kayserili tüketiciye buluşacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA