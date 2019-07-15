15.07.2019 11:34
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KAYSERmall'da en çok çocuklar eğlendi

KAYSERmall

Yaz tatiline yönelik düzenlenen etkinlikler çocuklar ve ailelerinden yoğun ilgi gördü.

Yaz tatiline yönelik düzenlenen etkinlikler çocuklar ve ailelerinden yoğun ilgi gördü.

Yaz tatiline yönelik düzenlenen etkinlikler çocuklar ve ailelerinden yoğun ilgi gördü. KAYSERmall Outlet Alışveriş Merkezi'nde 14 Temmuz Pazar günü düzenlenen 'mini survivor' etkinliğinde en çok çocuklar eğlendi. Etkinlikte birbirinden farklı özel hazırlanmış parkurlar da yarışarak heyecan ve eğlence dolu dakikalar yaşadı.

Yaz tatili boyunca gerçekleştireceği birbirinden eğlenceli etkinliklere devam edeceği kaydedildi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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