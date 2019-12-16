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KAYSERmall'dan mağaza çalışanlarına sürpriz

12 Aralık Mağazacılar Günü dolayısıyla, markalarının temsilciliklerini yapan personeller için farklı sürprizler hazırlayan KAYSERmall, bu yıl da onlar için müzik dinletisi eşliğinde pasta keserek kutlama yaptı.

16.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:59KAYSERmall'dan mağaza çalışanlarına sürpriz
12 Mağazacılar Günü dolayısıyla, markalarının temsilciliklerini yapan personeller için farklı sürprizler hazırlayan KAYSERmall, bu yıl da onlar için müzik dinletisi eşliğinde pasta keserek kutlama yaptı.

Kendileri için düzenlenen bu sürpriz karşısında oldukça şaşıran ve duygulanan mağazacılar, bu özel günde hatırlanmanın mutluluğunu yaşadı.

GLA Yönetim tarafından yönetilmekte olan KAYSERmall Outlet AVM yetkilileri, konuyla ilgili olarak markaların yüzü olarak kabul edilen mağaza çalışanlarının 12 Aralık Mağazacılar Günü'nü en içten dilekleriyle kutladıklarını belirttiler. - KAYSERİ

Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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