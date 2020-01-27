KAYSO 2020 yılının ilk meclis toplantısını yaptı

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, 2020 yılına iyimser olarak başladıklarını belirterek, "Bizimde ısrarla düzeltilmesini istediğimiz bir takım düzenlemeler yürürlüğe girdi. Faizler düştü. Bazı sektörlerde KDV indirimi yapıldı. Sanayi üretim endeksimiz yüzde 5'ler civarına geldi. Enflasyon rakamlarının tek hanelere düşeceği günler çok uzak ihtimal olmaktan çıktı. Tüm bu olumlu gelişmelerin yakın zamanda yatırımlarımıza hız kazandıracağına, dolayısı ile işsizliği de olumlu yansıyacağı kanaatindeyim dedi.

Özkaya, kurumlar vergisinde yapılacak indirim ve istihdam üzerindeki yüklerin azaltılması durumunda 2020 yılında yüzde 5'ler civarında sürdürülebilir bir büyümenin yakalanabileceğini sözlerine ekledi.

Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yeni yıla büyük bir ümitle başladıklarını belirterek, "İlk iki çeyrekteki daralmanın ardından Türkiye ekonomisi 2019'un 3'üncü çeyreğinde büyümeye geçti. Son çeyrekte de inşallah yüzde 5'lik bir büyüme bekliyoruz. 2019 yılını 0,5-1 arası bir büyüme ile kapatmış olacağız" dedi.

2020 yılına güzel haberlerle başladıklarını dile getiren Başkan Büyüksimitci, mobilya, yumurta ve balıkların toptan satışına ilişkin KDV oranlarının düşürüldüğünü hatırlatarak, "Hem mobilya hem de yumurta ile ilgili Kayseri'nin ciddi bir potansiyelimiz var. Mobilyada KDV'nin düşürülmesi, özellikle kayıt dışı çalışan ve sektörlerimizi olumsuz etkileyen firmaların kayıt altına geçmelerini zorlayacaktır. Bu durumun Kayseri'de ki mobilya firmalarımıza pozitif etkisi olacaktır. Aynı zamanda da enflasyona katkı sağlayacaktır. Taleplerimizi dikkate alan Maliye Bakanımıza ve bu konuda ciddi emek harcayan Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanımıza üyelerimiz adına çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kayseri'nin en güçlü sektörlerinden bir tanesinin de elektrikli ev aletleri olduğunu söyleyen Büyüksimitci, Kayseri olarak elektrikli ev aletlerinde Türkiye'de ikinci büyük ihracatçı konumunda olduklarını, bu alanda da ÖTV'nin kalıcı olarak kaldırılmasının sektöre çok ciddi katkı sağlayacağını belirtti.

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını da güzel bir haber olarak niteleyen Başkan Büyüksimitci,faizlerin 75 baz puan daha indirilmesi ile yüzde 12 seviyesindeki politika faizi oranının yüzde 11,25'e indiğini, böylelikle faizlerin, uzun bir aradan sonra enflasyonun altına indiğini söyledi.

2019 yılındaki zorlukları aştıktan sonra sanayicinin kötümser olmaya hakkı olmadığını dile getiren Büyüksimitci, "Eğer kötümsersek dükkanı kapatıp gidelim zaten. Biz her zaman pozitif bakıp, her durumda çözüm üretmesi gereken insanlarız. Çünkü biz sadece kendimiz için çalışmıyoruz. Hem bu ülke için çalışıyoruz hem de ciddi istihdam sağlıyoruz" dedi.

Ekonomik göstergelerin 2020 için umut verdiğini kaydeden Büyüksimitci şunları söyledi; "Enflasyon ve faiz oranlarındaki gerileme, kredi piyasasındaki canlanma ve öncü göstergelerdeki yukarı yönlü ivmeler ekonomik büyümenin gelecek dönemde daha da hızlanacağını gösteriyor. 2020 yılında Türkiye'nin yapısal reformlarla birlikte dengelenmenin ardından bir toparlanma dönemine gireceği düşüncesindeyiz. 2020 sonunda da hükümetimizin de hedefi olan yüzde 5'lik bir büyümeyi rahatlıkla yakalayabileceğimiz kanaatindeyim"

Büyümenin sağlıklı ve sürdürülebilir olmasının çok önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Büyüksimitci, "Kalıcı bir büyüme istiyorsak bütün enerjimizi sanayimizin gelişimine ve büyümesine harcamak zorundayız. Gelişmiş ülkelere baktığınız zaman sanayisinin çok güçlü olduğunu görürsünüz. Eğer bu ülkeler seviyesine çıkmak istiyorsak mutlak suretle sanayimizi güçlendirmemiz gerekmektedir. Büyümek demek, işsizlikle mücadele demek. Büyümede her bir puanlık artış, 110 bin civarında kişiye yeni iş fırsatı demek. Dolayısıyla büyüme rakamı istihdam için büyük önem arz ediyor." şeklinde konuştu.

İhracat rakamları hakkında da bilgiler veren Başkan Büyüksimitci, Kayseri'nin ihracatının Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2 civarında artarken, aynı dönemde Türkiye'nin ihracatının eksi 1 civarında olduğunu belirterek, Kayseri'nin Kasım ayında 198 milyon 847 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Geçen yılın Kasım ayına göre Türkiye'nin ihracatında yüzde 2 civarında artış yaşanırken, Kayseri'nin ihracatını yüzde 6 civarında artırdığını, bunu da Türkiye'nin yaklaşık üç katı olduğunu sözlerine ekledi.

Başkan Büyüksimitci, konuşmasının ilerleyen kısmında Oda olarak takip ettikleri ve üzerinde çalışmaları konular hakkında meclis üyelerine bilgiler verirken, bu konulardan bir kısmının çözüme kavuştuğunu, bir kısmını da hem TOBB hem de bakanlıklar nezdinde takip ettiklerini açıklayarak konuşmasını tamamladı.