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KAYSO AGÜ Öğrencilerine Kariyer Danışmanlığı Yapacak

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) arasında Kariyer Danışmanlığı Eğitimi düzenlendi.

06.11.2019 14:01 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:05 KAYSO AGÜ Öğrencilerine Kariyer Danışmanlığı Yapacak
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) arasında Kariyer Danışmanlığı Eğitimi düzenlendi. KAYSO Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Nebi Doğan ve Erkut Korkmaz başkanlığında düzenlenen toplantıya sanayiciler ve AGÜ öğretim görevlileri katıldı.

Toplantı hakkında bilgi veren KAYSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nebi Doğan, üniversite sanayi işbirliğine katkı sunmak anlamında Abdullah Gül Üniversitesi ile Kayseri Sanayi Odası arasında kariyer danışmanlığı işbirliği yaptıklarını açıklayarak, bu bağlamda hem eğitim hem de tanışma toplantısının ilkini gerçekleştirdiklerini söyledi.

İlerleyen günlerde KAYSO üyelerinden oluşan sanayicilerin AGÜ öğrencilerine kariyer danışmanlığı yapmaya başlayacağını açıklayan Doğan, "Özellikle ikinci ve üçüncü kuşaktan oluşan sanayicilerimiz öğrencilerimize ilerleyen zanlarda hayatına yön verecek tecrübe paylaşımında bulunacaklar. Öğrencilerin iş hayatını anlamaları ve kariyer planlaması yapmaları adına çok önemli bir işbirliği olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki aşamada üniversitemiz tarafından öğrencilerimiz belirlenecek ve sanayicilerimiz danışmanlık yapmaya başlayacak. Güzel ve faydalı bir etkinlik oldu. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Daha sonra AGÜ Öğretim Görevlisi Özge Tok ve Araştırma Görevlisi Ceyda Cihan Aydoğdu tarafından, kariyer danışmanlık süreci, danışmandan beklentiler ve yapması gerekenler hakkında sanayicilere eğitim verildi. - KAYSERİ

Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri Sanayi Odası, Güncel

Kaynak: İHA

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