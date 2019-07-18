Haberler» Güncel» Haber

KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Yozgat İl ve İlçe Oda/Borsaları ziyaret etti

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olarak sorumlu olduğu Yozgat il ve ilçe Oda/Borsaları ziyaret etti.

18.07.2019 13:34 KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Yozgat İl ve İlçe Oda/Borsaları ziyaret etti

Başkan Büyüksimitci Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik ve Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli başta olmak üzere, Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Öcal Öcalan, Boğazlıyan Ticaret Borsası Başkanı Harun Halıcı, Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, Şefaatli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Ulusoy, Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcı Coşkun Kahraman ve Yerköy Ticaret Borsası Başkanı Derviş Esatbeyoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretler hakkında bilgi veren KAYSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Büyüksimitci, "TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olarak sorumlu olduğum Oda ve Borsalarımıza ziyaretler gerçekleştirdim. Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanımızın selamlarını ilettim. Oda ve Borsa Başkanlarımızla bulunduğu bölgelerle ilgili konuları görüşüp, istişare etme imkanı bulduk. Çok yararlı bir program oldu. Zaman zaman bu ziyaretlerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bize zaman ayırarak en güzel şekilde ağırlayan tüm Başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler
Kayseri Sanayi Odası, Yozgat, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:13   Varank: Filyos'ta 1, 5 milyar dolarlık yatırım, 10 bin istihdam hedefliyoruz (2)
17:13   Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten Erdoğan'a taziye telefonu
17:12   Manisa'da TOKİ evleri kura çekiminde sevinç gözyaşları
17:12   Köpeği dereye atan işçiye 'Hayvanlara Bakma' görevi
17:12   Türk düğünleri mercek altında
17:12   IŞIKSU: "Şehrimizin sanatçıları değerimizdir"
17:12   Tarsus'ta kumar baskını; 109 kişiye 34 bin lira ceza