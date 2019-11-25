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KAYSO'da "Onaylı Tedarikçi Faaliyetleri Toplantısı" yapıldı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından "Onaylı Tedarikçi Faaliyetleri" konulu toplantı düzenlendi.

25.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:40KAYSO'da
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından "Onaylı Tedarikçi Faaliyetleri" konulu toplantı düzenlendi.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın toplantı salonunda gerçekleştirilen programda konuşan KAYSO Başkan Yardımcısı Ahmet Gümüşcü, savunma sanayinin millileşmesinin silahlı kuvvetlerin etkinliği ve caydırıcılığının artırılmasının, ülkenin ve gelecek nesillerin huzur ve güvenliği için önemli olduğunu vurguladı.
2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürü Bakım Albay Tufan Türkoğlu ise fabrika faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Program, soru cevap kısmının ardından sona erdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri Sanayi Odası, Güncel

Kaynak: AA

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