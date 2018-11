Kayso'dan Kumsmallavm ve Mobitek'e Ziyaret

20 Kasım 2018 Salı 11:55



Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri KUMSmallAvm ve Mobilya Teknoloji Merkezi'ni (MOBİTEK) ziyaret ederek, çeşitli incelemelerde bulundu.Ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KUMSmallAvm ve MOBİTEK'in Kayseri'ye ayrı bir değer katacağını belirterek, "Her iki yatırımda vizyon sahibi, ileriyi gören arkadaşlarımızın aldığı kararla bugün çok devasa bir yatırım haline dönüşmüş. Bu yatırımların Kayserimize çok ciddi değer katacağı açıktır. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.Bu yatırımların yapılması kadar sürdürülebilir olmasının da çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, "Buraya büyük emekler harcanarak ciddi yatırımlar yapılmış. Bundan sonrası çok önemli. Çünkü ülkemizde buna benzer birçok proje atıl durumda. Arkadaşlarımızın bu noktadan sonra bu işleri yerde bırakmayacaklarını biliyoruz. Bu ziyaretimiz aslında hem bir teşekkür, hem de bu yatırımlarımızın tanıtımına katkıda bulunmaktı. Biz bu konuda Kayseri Sanayi Odası olarak elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.MOBİTEK'te katma değeri yüksek ürünler üretildiğine değinene Başkan Büyüksimitci, "Masif ahşaptan üretilen ürünler artık dünyada kabul görmekte. Eğer mobilyacılarımız ürünlerine biraz daha katma değer koymak istiyorlarsa bu işe girmek zorundalar. MOBİTEK'te de arkadaşlarımız masif ahşaptan yani doğal ahşaptan ürünler üretiyorlar. Belki buradaki faaliyetler kümelenme çalışmalarıyla da eşdeğer götürülebilir. Bunu her fırsatta konuşuyoruz ama maalesef mobilyada kümelenme işini bir türlü başaramadık. Belki de önümüzdeki günlerde bu işlere daha fazla kafa yormalıyız. Buraya çok güzel ve kaliteli bir tesis kurulmuş. İnşallah ben buranın başarılı olacağına inanıyorum. Tüm emeği geçenlere tekrardan teşekkür ediyorum" şeklinde sözlerini tamamladı.Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük karma alışveriş merkezi KUMSmallFactory, 302.000 m kapalı alanda 400 mağazası, 6000 araçlık otoparkı ile adeta yaşayan bir şehir! 250 mobilya mağazasının yanında, halı, perde, aydınlatma, ev tekstili, beyaz eşya vb. gibi dekorasyonu tamamlayıcı tüm sektörlerin de bulunduğu 30.000 m'lik 120 mağazaya sahip. KUMSmallFactory ayrıca bünyesindeki gıda marketleri ve yapı marketleri sayesinde tüketicilerin tüm ihtiyaçlarına cevap veren, giyimden eğlenceye ve birçok aktivitenin gerçekleşeceği eşsiz bir konsept vaat ediyor. En seçkin restoran ve kafelere ev sahipliği yaparak ziyaretçilerine sosyal bir yaşam alanı sunacak benzersiz bir AVM! Ziyaretçilerin aradığı her şeyi bulabileceği bu dev alışveriş cenneti, birbirinden farklı tasarımlarla mobilyanın modasına yön verecek mobilya sanatçılarını ağırlayarak, mobilyada dünyanın yeni vitrini olacak.Üstlendiği katma değerli tasarım, üretim, dış ticaret, pazarlama ve girişimcilik misyonu ile MOBİTEK, mobilya üreticilerimizin, kendi tasarımlarıyla dünya mobilya trendini belirlemesi için çalışıyor. KOBİ'lerimiz, sağladığımız tasarım ve ar-ge desteğiyle modern, yenilikçi ve alternatif ürünler geliştirerek, dünyada rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü elde ediyor. Uzmanlarımızdan satış, dış ticaret ve pazarlama desteği alarak, sektörde zirveye oynayan KOBİ'lerimiz sayesinde dünya mobilyacılığında modanın kalbi artık Kayseri'de atacak. - KAYSERİ