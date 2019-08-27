KAYSO'nun ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı

Kayseri Sanayi Odası'nın (KAYSO) ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.KAYSO'dan yapılan açıklamaya göre, toplantının açılışında konuşan KAYSO Meclis Başkan Yardımcısı İlhan Baloğlu, işletmelerin verimliliğini artırmak adına yaptığı çalışmalar kapsamında işsizlik seviyelerinin yüksek olduğu bu dönemde eleman çıkarmamaları gerektiğini belirtti.KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de bugüne kadar dile getirdikleri birçok konunun çözüme kavuşmadığını belirtti.-"Sanayicinin el üstünde tutulması gerekir""YEKDEM daha önce 50 milyon kilovat ve üzerinde kullananlar arasında pay ediyordu, şimdi 10 kilovat ve üzerinde kullananlar arasında pay ediyor. Bu tür yükler üretim yapan sanayicinin üzerine yüklendiği zaman maliyetler artıyor, yurt dışı rekabette zorlanıyoruz. Sanayici el üstünde tutulması gerekir ki daha fazla yatırım olsun, daha fazla üretim ve istihdam olsun. Öte yandan firmalardaki verimlilik artışı, Sanayi 4.0 ve ihracatçı sayımızın artırılması için bir takım çalışmalar yapıyoruz. ORAN Kalkınma Ajansı desteği ile mobilya, elektrikli ev aletleri, fabrikasyon metal ürünler ve makine imalat sektörlerinde 'Yalın İmalat Süreç Danışmanlığı Projesi' hazırladık ve odamızda verimlilik destek ofisi kurduk. Proje kapsamında 50 firmamıza 5 ay süreyle danışmanlık verilecek. Bu proje ile her firma için yüzde 25 verimlilik artışı hedefliyoruz."

Uçak bileti bulamadıklarını, buldukları biletlerinde çok yüksek fiyatlı olduğuna dikkat çeken Büyüksimitçi, "Bu durum Kayseri gibi potansiyeli olan sanayi şehrine yakışmıyor. İvedi bir şekilde uçak seferleri artırılmalı, bilet fiyatları düşürülmeli." diye konuştu.