KAYSO Temmuz Ayı Meclis Toplantısında Erciyes Teknopark ve KAYSO iş birliği konuşuldu

Kayseri Sanayi Odası Temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda Erciyes Teknopark ve KAYSO iş birliğiyle oluşturulan '100 Talep 100 Proje' çalışması konuşuldu.



Toplantıya Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yönetim kurulu ve üyeleri ve Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kılıç ve Erciyes Teknopark Genel Müdürü Bilgin Yazlık katıldı.



Kayseri Sanayi Odası Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısında konuşan Başkan Mehmet Büyüksimitçi, Teknopark çalışmalarının sanayicilerle iş birliği içinde yürütüldüğünde daha verimli olacağını ve sanayicilerinde araştırma ve geliştirme noktasında daha rahat edeceğini belirtti. Ayrıca sanayicilerin yapılan elektrik zammından kaynaklı şikayetçi olduğunun altını çizen Büyüksimitçi, hükümetin de bu şikayetler için harekete geçerek çözüm üreteceğini düşündüğünü söyledi.



İşbirliği sürecinin asıl amacının sanayicilerin problemlerine çözüm bulunması olduğunu söyleyen Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, "Bugün toplantımıza katılan Recai hocam bize üniversitede, Erciyes Üniversitemizin rektörünün de çok büyük katkıları ve teşvikleriyle başlatmış oldukları, '100 Talep 100 Proje' adlı çalışmaları hakkında bilgiler verecek. Buraya proje ortağı olarak katılan herkese bu konunun çok önemli olduğunu ve çok dikkatle dinlemesini, mümkünse temsil ettikleri meslek gruplarıyla paylaşmalarını rica ediyorum. Hep şikayet edilir ya, üniversite elini taşın altına koymuyor diye üniversitemiz burada bilimsel araştırma projeleri fonunu kendi amaçları için kullanabilirken aldıkları karar neticesinde, üniversitenin bu fonda olan imkanlarını bu projeye aktarıyorlar. Burada asıl amaç da sanayicinin, iş adamının hatta belediyemizin gerçekte olan problemlerine çözüm üretmeye çalışacaklar. Bu projenin finansmanını bu fondan karşılayacaklar ama aynı zamanda bizler de buna katkı vermekle, en azından projelere destek olursak daha iyi gideceği düşüncesindeyim. Ana hadise, Türkiye'de üretimin desteklenmesi ve sanayicinin nasıl desteklenmesi gerektiği. Desteklenemiyorsa bile, en azından kösteklenmemesi gerekiyor. Bununla ilgili hükümetimiz, geçtiğimiz haftalarda kararlar aldı. Bunlardan birisi faiz indirimi. Merkez Bankamızın kararıydı bu ve piyasaların tepkisine baktığımızda da oldukça olumlu algılanan bir hadise oldu bu. 425 baz puan faizleri indirerek, yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekildi faizler. Bu işin ilk aşamasıydı aslında ve herkes piyasanın tepkisine baktı. İkinci ayak olarak da bankalarımızın çok hızlı hareket etmesi gerekiyor çünkü şu anda piyasada nakit ihtiyacı olan sanayicilerimiz var. Merkez Bankası bu kararı, kendi bankalarında değerlendirmeli ve piyasalarda bunu yansıtmalılar. Sanayicilerimizden en çok şikayet aldığım konu, elektrikle ilgili. Özellikle elektrik fiyatlarının belirsizliği konusu. Elektriğin üzerine gelen fiyat artışı, geçtiğimiz yıl Nisan'dan başlayarak bu güne kadar inanılmaz derecede fiyat arttı. Bu da bir şekilde ticaret yapan firmalarımızla ilgili ciddi problemler oluşturdu. Bu problemlere bir çözüm sağlanacağı yönünde beklentilerimiz var" dedi.



Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Recai Kılıç, araştırma ve geliştirme aşamalarının sanayici için oldukça maliyetli olması nedeniyle, bu maliyeti teşviklerle düşürmek için '100 Talep 100 Proje' çalışmasını başlattıklarını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:



"Bugün burada olmamızın nedeni, üniversitemiz, sanayi odamız, Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfımız ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak Ramazan Ayı içerisinde başlatmış olduğumuz bir programla, '100 Talep 100 Proje' programı hakkında sizleri bilgilendirip, başlangıç nedenini, felsefesini ve işleyiş süreciyle ilgili konuşacağız. Sizlerin ve bizlerin araştırma geliştirme süreci maalesef maliyetli bir süreç. Bu sürecin devlet de farkında yani bu maliyeti mümkün olduğunca işbirliği şeklinde paylaştırıp, bir takım teşviklerle ülkemizin kalkınmasında katma değere dönen ürün sürecine dönüştürülmesinde yoğun bir gayreti var. Sanayicilerin de bu yoğun programları çerçevesinde bu maliyeti üniversite ile paylaşmak ve üniversiteden edinilen bilgiyi ürüne dönüştürme yönünde çok önemli gayretleriniz var. Bizler de üniversite ve Teknopark A.Ş olarak, bu gayretlerinize katkıda bulunmak adına '100 Talep 100 Proje' çalışmasını başlattık. İfade ettiğimiz gibi, akademisyenlerimizin ürettiği bilgileri size ne yapabiliriz sorusuyla yola çıkarak bu çalışmayı başlattık"



Bu programın işbirliğinin ötesinde olduğunu ve sanayicilerin elde etmesi mümkün olmayan bilgileri akademisyenlerden sağlayabileceğini söyleyen Erciyes Teknopark Genel Müdürü Bilgin Yazlık, "Bu programın adını bilerek böyle koyduk çünkü işbirliğinin ötesinde bir şeyden bahsediyoruz bu programda. Dünyanın en değerli şirketlerine baktığımız zaman artık neredeyse tamamının teknoloji tabanlı şirketler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla teknoloji tabanlı bir şirketin olabilmesi için, teknolojik bilgiye ihtiyaç var. bu bilgiyi sanayicinin kendi imkanlarıyla üretmesi mümkün değil. Biz de eğer ülkemizde teknoloji tabanlı dönüşümle girişimcilik yapacaksak, bunun yolu üniversiteden geçiyor" ifadelerini kulandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA