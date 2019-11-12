KAYSO Üyelerine Kişisel Verileri Koruma Kanunu Anlatıldı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile Odamız Hukuk Müşavirliği işbirliğinde üyelerimize yönelik "Kişisel Verileri Koruma Kanunu" bilgilendirme semineri düzenlendi. Odamız konferans salonunda düzenlenen seminerde, Avukat Arabulucu Nuriye Şimşek sunum eşliğinde üyelerimize bilgi verdi.



Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun çok geniş kapsamlı ve herkesi ilgilendirebilecek bir konu olduğunu belirten Avukat Arabulucu Nuriye Şimşek, bu seminerle uygulama ile ilgili bilgi kirliliğini ortadan kaldırabilmeyi ve uygulama noktasında daha sağlıklı çözümler bulmayı amaçladıklarını söyledi.



Şimşek, gerek 1981 yılında tarafı olduğumuz uluslararası sözleşme gerekse muhtelif yıllarda kabul edilen çeşitli kanun hükümlerinde kişisel verilerin korunması ile ilgili zaten düzenlemeler olduğunu ve 2016 yılında yürürlüğe giren bu yasanın beklenen bir yasa olduğunu söyledi.



Kanun ile artık uygulamaya ve daha önceki var olan kanun hükümlerinin tatbikine yönelik bir takım belirsizliklerin de önüne geçilmesinin hedeflendiğini açıklayan Şimşek, "Bu kanun ile kişisel verilerin sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması, ifşası veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır" dedi.



Şimşek, kişisel veri nedir, kimler Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) giriş yapmak zorunda, cezai sorumluluklar nelerdir, insan kaynakları, ticari ilişkiler yönünden nelere dikkate edilmesi gerekir ve güvenlik tedbirlerinin önemi gibi konularda katılımcılara sunum eşliğinde detaylı bilgiler verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA