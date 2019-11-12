KAYSO üyelerine Kişisel Verileri Koruma Kanunu anlatıldı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile hukuk müşavirliği işbirliğinde "Kişisel Verileri Koruma Kanunu" konulu seminer düzenlendi.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın konferans salonunda düzenlenen seminerde, avukat arabulucu Nuriye Şimşek sunum yaptı.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun herkesi ilgilendirdiğini belirten Şimşek, uygulama ile ilgili bilgi kirliliğini ortadan kaldırabilmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Şimşek, kişisel veri nedir, kimler Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) giriş yapmak zorunda, cezai sorumluluklar nelerdir, insan kaynakları, ticari ilişkiler yönünden nelere dikkate edilmesi gerekir ve güvenlik tedbirlerinin önemi gibi konularda katılımcılara bilgi verdi.

Kaynak: AA