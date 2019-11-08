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KAYSO Üyelerine Kur-Faiz Riski ve Likidite Yönetimi Eğitimi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile Türk Eximbank işbirliğinde üyelerimize yönelik "Kur/Faiz Riski ve Likidite Yönetimi" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

08.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:06 KAYSO Üyelerine Kur-Faiz Riski ve Likidite Yönetimi Eğitimi
Sanayi Odası (KAYSO) ile Türk Eximbank işbirliğinde üyelerimize yönelik "Kur/Faiz Riski ve Likidite Yönetimi" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kayseri Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Genel Sekreteri Nihat Molu, Oda olarak Türk Eximbank'la iyi ilişkiler içerisinde olduklarını ve ortaklaşa birçok program yaptıklarını hatırlatarak, Eximbank Kayseri Şubesi'nin de KAYSO hizmet binasının ikinci katında hizmet verdiğini söyledi.

Eximbank'la yine ortak bir toplantı için bir araya geldiklerini ifade eden Molu, "Bankamızın yetkilileri sizlere Eximbank'ın sunduğu kredi ve sigorta hizmetlerinin yanı sıra, piyasalardaki olası kur ve faiz dalgalanmaları sonucunda oluşabilecek kur ve faiz risklerinden korunmak için bankanın sunduğu hizmetleri anlatacaklar" dedi.

Bu toplantının özellikle KOBİ'lerimizin kur ve faiz riski yönetimi konusunda farkındalıklarının arttırılmasına yardımcı olması temennisinde bulunan Molu, Eximbank yetkilileri başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti.

Daha sonra kürsüye gelen Türk Eximbank Türev Ürünler Müdürü Necmettin Özata, Türk Eximbank olarak, ihracatçıları kur ve faiz riskine karşı korumak için kullanabilecekleri enstrüman ve alabilecekleri hizmetler hakkında bilgilendirmek üzere "Kur/Faiz Riski ve Likidite Yönetimi" başlıklı ve ihracatın yoğun olduğu 10 ili kapsayan eğitim seferberliği başlattıklarını söyledi.

İhracatçıları kur riskine karşı korumak için döviz kuru, forward ve opsiyon, faiz riskine karşı korumak için ise faiz swapı hizmetleri sunduklarını anlatan Özata, katılımcılara döviz kuru forward sözleşmeleri, döviz kuru opsiyon sözleşmeleri, faiz swapı sözleşmeleri ve nakit akışı ve likidite yönetimi gibi konularda detaylı bilgiler verdi. Soru cevap kısmının ardından toplantı sona erdi. - KAYSERİ

Kayseri Sanayi Odası, Türk Eximbank, Kayseri, Ekonomi

Kaynak: İHA

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