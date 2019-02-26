Kayü'de 1. İş ve Kariyer Toplantısı

Kayseri
Üniversitesi (KAYÜ) Meslek Yüksekokulu ve Türkiye
İş Kurumu (İŞKUR
) tarafından "1. İş ve Kariyer Toplantısı" düzenlendi.
KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Üniversitesi
Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Rektör
Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, üniversitelerin fonksiyonlardan birisinin de iş dünyasına nitelikli iş gücü yetiştirmek olduğunu belirtti.
Üniversitelerin iş dünyası ile iç içe olması gerektiğini vurgulayan Karamustafa, şunları kaydetti:
"İş dünyasının bizim mezunlarımızdan beklentilerinin neler olduğunu iyi çözümlememiz ve iyi idrak etmemiz gerekiyor. Bu manada üniversite yönetimlerine, yüksekokul, fakülte yönetimlerine de ciddi görevler düşmektedir. İş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayamayan, buna göre elaman yetiştiremeyen, iş dünyasında geleceğin niteliklerini takip edemeyen yükseköğretim kurumlarının mezunları da maalesef işsiz kalmakta veya iş bulamamaktadır. Mezunlarımızı bir iş gücü kaynağı olarak değerlendirecek olursak, iş gücü kaynağı ile sektörün insan kaynağı ihtiyaçlarını iyi belirlememiz, Türkiye'nin dünyada birçok sektör açısından sürdürülebilir rekabeti elde edebilmesi için iyi çalışmamız gerekmektedir."
Prof. Dr. Karamustafa'nın açılış konuşmasının ardından İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Fadime Demirci, İŞKUR'un faaliyetleri ve çalışma programları hakkında bilgiler verdi.
İki oturum şeklinde gerçekleşen kariyer toplantısında, 2. Hava Bakım Fabrikası Müdürlüğü, TCDD, HES
Kablo, Şahin Yazılım, Netcom ve Çimsa
'dan temsilciler, firmaları hakkında sunum yaptı.
Programa, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Genel Sekreter
Doç. Dr. Semra Aksoylu, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ercan Karaköse
, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Ebubekir Güngör'ün yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.
Rektör, Türkiye, İŞKUR, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA