Kayü'de Kadın Girişimciler Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Kaynak: İHA

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü tarafından 'Kadın Girişimcilerin Gözünden İş Dünyası' konulu panel düzenlendi.'2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' etkinlikleri kapsamında Kayseri Üniversitesi tarafından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panele; Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Genel Sekreter Doç. Dr. Sema Aksoylu, ERÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Prof. Dr. Ömer Şanlıoğlu'nun yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, girişimciliğin önemine değindi. Rektör Karamustafa, "Her ne kadar üretim faktörlerinin her birinin kendine has bir takım özellikleri bulunsa da; ham madde, emek, sermaye, mekan ve yer gibi. Girişimcinin transfer edilmesi çok güçtür. Milli bir ekonomiye sahip olabilmek için, ileriye giderek güçlü olabilmek için, ülkelerin ekonomilerinin dinamizm oluşturacak yenilikçi yapılar içerisinde kendi girişimcisinin bulunması şarttır. Dolayısıyla girişimci demek, nitelikli bilgi demektir. Girişimci demek, risk alabilmek demektir. Bu bağlamda girişimci faktörü son derece önemlidir" dedi. Cumhuriyet tarihinden itibaren bakıldığında, kadınlara seçme ve seçilme hakkını veren ikinci ülke olduğumuza vurgu yapan Rektör Karamustafa, sözlerini şöyle sürdürdü;"Bugün baktığımızda TBMM'de 104 kadın milletvekilimiz var. Bugün iş dünyasında küçük bir dikiş makinasını 500 lira krediyle satın alıp onu büyüterek, dış dünyaya ihracat yapmış ve büyümüş, birçok istihdama sebep olmuş kadın girişimcilerimiz var. Toplumumuzda kadın anne olarak, eş olarak, sürükleyici bir role sahiptir. Ama maalesef kadının iş dünyasında girişimci rolü ile üstlendiği rol, hak ettiği seviyede değildir."Rektör Karamustafa'nın açılış konuşmasının ardından panele geçildi. Oturum Başkanlığını Dr. Öğr. Üyesi Füsun Acar'ın yaptığı oturumda, kadın girişimcilerden Zuhal Gözüküçük, Merve Sarıoğlu, Reyhan Coşkun ve Sibel Yıldırım, 'Kadın Girişimcilerin Gözünden İş Dünyası' konusunda sunum yaptı.Panel, soru-cevapların ardından sona erdi. - KAYSERİ