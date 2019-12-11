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KAYÜ'de "Prof. Dr. Fuat Sezgin Anı Köşesi" açıldı

Kayseri Üniversitesi'nde (KAYÜ) "Prof. Dr. Fuat Sezgin Anı Köşesi" açıldı.

11.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:20KAYÜ'de
Üniversitesi'nde (KAYÜ) "Prof. Dr. Fuat Sezgin Anı Köşesi" açıldı.
KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, anı köşesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin'in eserleri, kitaplar, basılı materyallerin yer aldığını belirtti.
Karamustafa, "İnşallah burayı ziyaret eden öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz, 2019 yılına ismi verilen Fuat Sezgin hocamız hakkında daha çok bilgi sahibi olacaklar." ifadesini kullandı.
Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen açılışa Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Kırıkkale, Nevşehir Hacı Bektaş Veli ile Selçuk üniversitelerinin rektörleri katıldı.

Fuat Sezgin, Kayseri, Rektör, Güncel

Kaynak: AA

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