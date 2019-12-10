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KAYÜ'de "Prof. Dr. Fuat Sezgin Anı Köşesinin" Açılışı Yapıldı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Meslek Yüksekokulu'nda 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri kapsamında hazırlanan 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Anı Köşesi'nin' açılışı yapıldı.

10.12.2019 17:47 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:53KAYÜ'de
Üniversitesi (KAYÜ) Meslek Yüksekokulu'nda 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri kapsamında hazırlanan 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Anı Köşesi'nin' açılışı yapıldı.

Açılışa, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ile çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Üniversitemizin Meslek Yüksekokulu'nda Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamız için anı köşesi açmış olduk. Buradaki emeklerinden dolayı Meslek Yüksekokulu yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Bu anı köşesinde, Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızın eserleri ve hocamızla ilgili bir takım kitaplar, basılı materyaller yer alıyor. İnşallah burayı ziyaret eden öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz, 2019 yılına ismi verilen Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamız hakkında daha çok bilgi sahibi olacaklar."

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Rektör Karamustafa, açılışa katılan protokole Prof. Dr. Fuat Sezgin köşesinde yer alan kitaplar hakkında bilgi verdi. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Fuat Sezgin, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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