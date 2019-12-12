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KAYÜ'de "Yeni Medya" konulu söyleşi düzenlendi

Kayseri Üniversitesinde "Yeni Medya" konulu söyleşi düzenlendi.

12.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:04KAYÜ'de
Üniversitesinde "Yeni Medya" konulu söyleşi düzenlendi.
Söyleşide konuşan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli , yeni medya olarak adlandırılan sosyal medya ve internet sitelerinin geleneksel medyadan daha fazla reklam geliri olduğunu söyledi.
Son 3 yılda özel reklam pastasından en fazla yeni medyanın pay aldığını belirten Altınkaya, "Sektör olarak değişime ve dönüşüme ayak uydurmalıyız. Bu dönüşüm sürecinde sosyal medyayı doğru kullanmalıyız.Birilerini beğenmek, yorum yapmak için değil, para kazanmak, gelir sağlamak için kullanmalıyız." dedi.
Dünya nüfusunun yüzde 60'ının mobil telefon kullandığını aktaran Altınkaya, "2011 yılında Türkiye'de bir kişi günde 4 saat internet kullanıyormuş. Bu kullanılan 4 saatin 3,8'ini bilgisayar üzerinden giriyordu. Bugün ise kişi başı internet kullanımı 6-7 saat, bu sürenin yüzde 80'i artık telefonlardan yapılıyor. Yani yavaş yavaş bilgisayar kullanımı da bitiyor. Televizyon, gazete kullanımı azaldı, şimdi de bilgisayar kullanımı bitiyor. Türkiye'de hanelerin yüzde 88'ine, kişilerin de ortalama yüzde 85'ine internet ulaşıyor." diye konuştu.
Kayseri Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçı Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen söyleşiye, KAYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ, Okul Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Benli ve öğrenciler katıldı.

Altınkaya, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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