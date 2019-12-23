Haberler » Güncel » KAYÜ, ERASMUS + ECHE Beyannamesi'ni Aldı - Haber

KAYÜ, ERASMUS + ECHE Beyannamesi'ni Aldı

Kuruluşu henüz yeni olmasına rağmen uluslararasılaşma çalışmalarında önemli mesafe alan Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), ERASMUS + ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) Beyannamesini aldı.

23.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:47 KAYÜ, ERASMUS + ECHE Beyannamesi'ni Aldı
Kuruluşu henüz yeni olmasına rağmen uluslararasılaşma çalışmalarında önemli mesafe alan Üniversitesi (KAYÜ), ERASMUS + ECHE ( Charter for Higher Education) Beyannamesini aldı. Böylelikle Kayseri Üniversitesi, Avrupa Komisyonu tarafından tanınan, uluslararası öğrenci ve personel değişimi yapmaya hak kazanan üniversiteler arasına girdi.

KAYÜ Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Durmuş, senato toplantısı öncesi, ERASMUS + ECHE belgesini Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya takdim etti.

Dr. Öğr. Üyesi Durmuş, Avrupa Komisyonu tarafından 2014-2020 yılları arasında Erasmus+Yükseköğretim Programı için temel prensipleri gösteren ve kalite güvencesi olarak belirlenen ERASMUS + ECHE Beyannamesi ile uluslararası tanınırlık kazandıklarını belirtti.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da, TR KAYSERI 05 Erasmus Kodu ile bu belgeye sahip üniversiteler arasına giren Kayseri Üniversitesinin, Erasmus+Yükseköğretim faaliyetlerinden faydalanabilecek, Ulusal Ajans ve AB Komisyonu Merkezli yükseköğretim faaliyetleri için hibe başvurusunda bulunabilecek, öğrenci ve öğretim elemanlarını Avrupa Birliği ülkelerine gönderebilecek olmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Rektör Karamustafa, "Dış İlişkiler Ofisimizi başarılı çalışmalarından dolayı kutluyorum. Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) komitesi tarafından verilen bu belge ile üniversitemizin, başta öğrenci ve öğretim elemanı değişimi olmak üzere, her türlü eğitim faaliyetinde AB ülkelerinden üniversitelerle önemli işbirlikleri yapmasını hedefliyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Avrupa Birliği, Kayseri, Erasmus, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:36   Abant'ta karantinaya alınan atların sahiplerinde 'ruam' bulgusuna rastlanmadı - Haber
12:36   Muhtar ve oğluna kaçak içki baskını - Haber
12:36   Banaz'a mevsimin ilk karı yağdı - Haber
12:36   Kaçak akaryakıt operasyonunda 5 kişi yakalandı - Haber
12:36   Çölyakla Yaşam Derneğinden farkındalık projesi - Haber
11:33   Ev hapsindeki kedicik, cezaevinde çektirdiği fotoğraflarını paylaştı - Haber
11:28   Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında: Çocukluğumda 2 kez tecavüze uğradım - Haber
11:12   MHP Urla İlçe Başkanı silahlı saldırıda ağır yaralandı - Haber
11:08   İstanbul'da kokmuş ve küflenmiş ürünleri satmak isteyen kişi yakalandı - Haber
10:23   4 buçuk yaşındaki Mira'nın konuşması için 2 bin 500 kilometre yol aştılar - Haber
23.12.2019 12:38:35