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KAYÜ Erasmus + ECHE Beyannamesini aldı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), Erasmus + ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) Beyannamesi'ni aldı.

23.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:22 KAYÜ Erasmus + ECHE Beyannamesini aldı
Üniversitesi (KAYÜ), + ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) Beyannamesi'ni aldı.
KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Üniversitesi beyannameyi alarak, Avrupa Komisyonu tarafından tanınan, uluslararası öğrenci ve personel değişimi yapmaya hak kazanan üniversiteler arasına girdi.
Erasmus + ECHE belgesini, KAYÜ Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Durmuş, senato toplantısı öncesi Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya takdim etti.
Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, TR KAYSERI 05 Erasmus Kodu ile bu belgeye sahip üniversiteler arasına giren Kayseri Üniversitesinin, Erasmus+Yükseköğretim faaliyetlerinden faydalanabileceğini belirtti.
Ulusal Ajans ve AB Komisyonu Merkezli yükseköğretim faaliyetleri için hibe başvurusunda bulunabilecek, öğrenci ve öğretim elemanlarını Avrupa Birliği ülkelerine gönderebilecek olmaktan dolayı mutlu olduklarını aktaran Karamustafa, şunları kaydetti:
"Dış İlişkiler Ofisimizi başarılı çalışmalarından dolayı kutluyorum. Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) komitesi tarafından verilen bu belge ile üniversitemizin, başta öğrenci ve öğretim elemanı değişimi olmak üzere, her türlü eğitim faaliyetinde AB ülkelerinden üniversitelerle önemli işbirlikleri yapmasını hedefliyoruz."

Avrupa Birliği, Kayseri, Erasmus, Rektör, Güncel

Kaynak: AA

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