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KAYÜ Rektörü Karamustafa AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendikleri fotoğrafları seçti.

06.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:44KAYÜ Rektörü Karamustafa AA'nın
Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendikleri fotoğrafları seçti.
Karamustafa, AA muhabirleri tarafından çekilen ve oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı" adlı fotoğrafına oy veren Karamustafa, yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın " 'da Kandil akşamı", kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
AA'nın köklü bir kurum olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Karamustafa, "Yerli ve milli olan Anadolu Ajansı ile bu memleketin bir çocuğu olarak gurur duyuyorum. TBMM'den önce açılmış AA'nın kıymetli muhabirlerinin birbirinden güzel ve önemli fotoğraflarını seçerken zorlandım ama oy vermemiz gerektiği için seçimimi yaptım. Başarılar diliyorum." dedi.
Kültepe Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu da fotoğraf oylamasına katıldı.
Haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün Van'ın Bahçesaray ilçesinde karayolları ekiplerinin çalışmasının yer aldığı "Zirvedeki yollar açıldı" fotoğrafına oy veren Prof. Dr. Kulakoğlu, yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Bilim ve barış kıtası", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafına oy kullandı.
Anadolu Ajansı muhabirlerinin birbirinden güzel, kıymetli fotoğrafları arasında seçim yapmakta zorlandığını ifade eden Prof. Dr. Kulakoğlu, "Bunlar köklü bir kurumun tecrübesini yansıtan işler. Muhabir arkadaşları verdiği emeklerden dolayı kutluyorum. 100'üncü yılını kutlayacak kuruma gelecek yıllarında da başarılar diyorum." diye konuştu.

Mustafa Yalçın, Çamlıca, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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