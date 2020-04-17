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KAYÜ Rektörü Karamustafa, uzaktan eğitim sistemi üzerinden öğrencilerle buluştu

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Uzaktan Eğitim Sistemi (LMS) üzerinden öğrencilerle bir araya geldi ve uzaktan öğretim ile ilgili sorularına cevap verdi.

17.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:50
KAYÜ Rektörü Karamustafa, uzaktan eğitim sistemi üzerinden öğrencilerle buluştu
Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Uzaktan Eğitim Sistemi (LMS) üzerinden öğrencilerle bir araya geldi ve uzaktan öğretim ile ilgili sorularına cevap verdi.

Dünya genelinde yaşanan korona virüs salgını nedeniyle ülkemizdeki üniversitelerde 23 Mart 2020 tarihinden itibaren başlanan uzaktan öğretim tüm hızıyla sürerken, bu sürecin Kayseri Üniversitesi'nde en iyi şekilde yürütülmesi için öğrencilere her türlü kolaylık sağlanıyor. KAYUZEM tarafından yürütülen uzaktan eğitim sistemi üzerinden öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, öğrencilerin dersler, ödevler, devamsızlık, ara sınav ve yılsonu sınavları ile ve benzeri konulardaki sorularına cevap verdi, açıklamalar yaptı. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelerde uzaktan öğretim uygulamasına geçilme kararının ardından hızlıca bu sisteme geçtiklerini ve herhangi bir aksaklık yaşamadıklarını ifade etti.

Rektör Karamustafa, "Korona virüs salgını nedeniyle içerisinde bulunduğumuz süreçte uzaktan öğretim ile de olsa öğrencilerimize en iyi şekilde öğretim vermeye çalışıyoruz. Uzaktan Eğitim Merkez yöneticilerimizin uyguladığı sistem ve öğretim elemanlarımızın da gayretleri ile süreci sorunsuz bir şekilde yürütüyoruz. Bu süreçte karşılaşılan aksaklıkları Uzaktan Eğitim Canlı Destek Ekibimizin gayretli çalışmaları ile anında çözüme kavuşturuyoruz. İnşallah bu süreci ülke olarak, dünya olarak en kısa zamanda atlatır, okullarımızda yüz yüze öğretime bir an önce döneriz. Tabii ki bunun için devletimizin koyduğu kurallara ve önlemlere uymaya azami gayret göstermeli, önlemleri hiçbir zaman ihmal etmemeliyiz. Özlediğimiz güzel günlere hep birlikte ulaşma dileğiyle tüm öğrencilerimize sevgilerimi sunuyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri, 23 Mart, Rektör, Güncel
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