Kayyum atamalarına DSP Genel Başkanı'ndan destek açıklaması geldi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal; HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyum atamasına ilişkin, "Devletin asli görevini yerine getirme sorumluluğunun tezahürüdür" dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da yazılı açıklamasında, "İçişleri Bakanlığının gerekli inceleme ve tespitleri sonucu PKK/KCK terör örgütleriyle organik ilişkileri ortaya çıkarılan üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılmaları, devletin asli görevini yerine getirme sorumluluğunun tezahürüdür" ifadelerini kullandı.

Aksakal, açıklamasında şunları kaydetti:

"YETKİLERİNİ KÖTÜYE KULLANANLARA SORUMLULUKLARI YASAL ZEMİNDE HATIRLATILMALI"

"Başka merkezlerden aldığı talimat ve telkinlerle bu sorumluluklarını unutanlara ve yetkilerini kötüye kullananlara karşı elbette yasal zeminde bir hatırlatma gereklidir, yapılan da bundan ibarettir. Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne kastedenleri ve bunlarla her türlü iş birliğine girenleri, bu yapıların lider konumunda bulunanları gönüllerinde saklayanları artık Türk milleti açıkça görmektedir."