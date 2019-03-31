Kayyum Atanan 9 İlde Son Durum

31 Mart seçimlerinden önce Batman, Hakkari, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Tunceli, Bitlis, Şırnak ve Ağrı'ya kayyum atanmıştı. Gelen son sonuçlara Ağrı'da AK Parti, Batman'da HDP, Hakkari HDP, Diyarbakır HDP, Mardin HDP, Siirt'te HDP ve Tunceli'de TKP yarışı önde götürüyor.
İŞTE KAYYUM BELEDİYELERİNDEKİ SON DURUM
Ağrı: AK Parti 57,63 ile önde.
Batman: HDP 64,51 ile yarışı önde götürüyor.
Hakkari: HDP 58,32 ile önde.
Diyarbakır: 60,49 ile HDP yarışı önde götürüyor.
Mardin: HDP 50,39 ile ipi göğüslüyor.
Siirt: HDP 49,96 ile birinci parti.
Tunceli: TKP, 32,41 ile yarışı önde götürüyor
Bitlis: 44,31 ile AK Parti ipi göğüslüyor.
Şırnak: AK Parti 62,06 ile birinci parti.
Diyarbakır, Hakkari, Ağrı, Politika, Güncel