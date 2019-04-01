Kayyum atanan belediyelerde AK Parti farkı

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a>'nin adayları, kayyum atanan belediyelerden <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/agri/' title='Ağrı'>Ağrı</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/bitlis/' title='Bitlis'>Bitlis</a> ve <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/sirnak/' title='Şırnak'>Şırnak</a>'ın da aralarında bulunduğu 73 il ve ilçe belediyesinin yüzde 33'üne tekabül eden 24 belediye başkanlığını kazandı.