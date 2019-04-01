01 Nisan 2019, 01:15
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Kayyum atanan belediyelerde AK Parti farkı

Kayyum atanan belediyelerde AK Parti farkı

AK Parti'nin adayları, kayyum atanan belediyelerden Ağrı, Bitlis ve Şırnak'ın da aralarında bulunduğu 73 il ve ilçe belediyesinin yüzde 33'üne tekabül eden 24 belediye başkanlığını kazandı.

AK Parti'nin adayları, kayyum atanan belediyelerden Ağrı, Bitlis ve Şırnak'ın da aralarında bulunduğu 73 il ve ilçe belediyesinin yüzde 33'üne tekabül eden 24 belediye başkanlığını kazandı. Bitlis, Ağrı, Şırnak, AK Parti, Ekonomi
Kaynak: Dunya.com