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Kayyum atanan CHP'de yönetime üç aday çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yönetime kayyum atanan Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Teşkilatı 3 adayla kongreye gidiyor.

19.08.2019 13:33 Kayyum atanan CHP'de yönetime üç aday çıktı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yönetime kayyum atanan Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Teşkilatı 3 adayla kongreye gidiyor.

CHP Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı'nın olağanüstü kongresi yarın saat 13.00'de Müft Mahallesi'nde yer alan Çilek Düğün Salonu'nda gerçekleşecek. 368 delegenin oy kullanma hakkı bulunan kongrede Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın eşi Neriman Posbıyık, Eski İlçe Başkanlarından Şerif Sertan Ocakçı ile Ali Kocamanoğlu adaylıklarını açıkladı. Gergin geçmesi beklenen kongrede polisin geniş güvenlik önlemleri alması bekleniyor. - ZONGULDAK

Cumhuriyet Halk Partisi, Zonguldak, Politika

Kaynak: İHA

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