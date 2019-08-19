Kayyum atanan Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerinin internet siteleri kapatıldı

İçişleri Bakanlığı'nın belediye başkanlarını görevden aldığı Diyarbakır, Van ve Mardin'de büyükşehir belediyelerine ait internet siteleri kapatıldı. HDP'li belediyeler, resmi web sitelerinde Atatürk ve Türk bayrağı resmini kaldırıldıkları için tepki çekmişti.

"ÇOK YAKINDA SİZLERLEYİZ"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesine "Bakım aşamasında, sitemiz en kısa sürede yayın hayatına başlayacak" notu düşüldü.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesine ise "çok yakında sizlerleyiz" notu yazıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde de benzer şekilde "sitede bakım ve güncelleme çalışaması yapılmaktadır, lütfen daha sonra ziyaret ediniz" notu yer alıyor.

"MARDİNİMİZ İÇİN YENİDEN İŞBAŞINDAYIZ"

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından ise belediye başkanlığına atanan Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğrafı "Mardinimiz için yeniden işbaşındayız" mesajıyla paylaşıldı.

ATATÜRK VE TÜRK BAYRAĞINI KALDIRMIŞTILAR

31 Mart yerel seçimlerinin ardından HDP'li adayların kazandığı belediyeler, resmi web sitelerinde Atatürk ve Türk bayrağı resmini kaldırıldıkları için tepki çekmişti.

NE OLDU?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlarının yerine yeni görevlendirme yapıldı.

Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 45 ve 46'nci maddelerini hatırlatan Bakanlık, Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu atadı.

İçişleri Bakanlığı, görevden uzaklaştırdığı Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı atadı.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı da görev alan Bakanlık, yerine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i görevlendirdi.